Огнен ад: Горски пожар излезе извън контрол в Австралия, хиляди са евакуирани

В ластите в австралийския щат Виктория наредиха евакуацията на над две хиляди души от градове в западната част на региона заради излязъл от контрол горски пожар, предаде Ройтерс.

(*Видеото е архивно)

Щатската служба за извънредни ситуации призова жителите на градовете Раглан и Бюфорт, с общо население от около две хиляди души, както и хората от околните райони, да напуснат, докато все още е безопасно, и да се отправят на изток към Баларат, на 95 километра западно от Мелбърн.

Около 50 кв. км площ северозападно от Баларат, най-големия град в района, е обхваната от пламъци.

