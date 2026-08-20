"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

PR мениджърът на модната къща Dior Матилде Фавие и нейният партньор, филмовият продуцент Никола Алтмайер, загинаха трагично при тежка автомобилна катастрофа.
Загинаха шефката на пиара на „Диор“ и продуцентът Никола Алтмайер
Фавие оставя след себе си две деца - Карло Агостинели и Елоиз Агостинели, от брака си с финансиста Робърт Агостинели. Дъщеря ѝ Елоиз отдаде почит на покойната си майка, като сподели трогателната последна размяна на съобщения между двете.
„Обичам те толкова много, дете мое. Толкова, толкова много. Дори не можеш да си представиш колко. Бъди щастлива, моя любима малка принцесо. Най-накрая си позволяваш да имаш това щастие и ще бъдеш истински и спокойно щастлива. Твоята майка“, пише Фавие, завършвайки с три емоджита във формата на сърце.
Четири часа по-късно Елоиз отговаря: „Обичам те повече от всичко, мамо. Толкова съм щастлива, че си толкова близо до мен. Лека нощ, до утре. Обичам те.“
В личния си профил в Instagram Елоиз сподели и емоционален текст, с който изрази необятната си болка: „Нямам думи, с които да опиша това, което изпитвам. Майка ми беше целият ми свят. Животът ми приключи в деня, в който тя си пое последния дъх. Благодаря на всички за красивите и сърдечни послания. Чувствам се твърде слаба, за да отговоря на всички.“
„Надявам се, че това е само лош сън и скоро ще се събудя. Животът е жесток и несправедлив. Обичам те, мамо, моя луна, моят цял живот. Почивай в мир, моят вечен ангел“, добавя тя.
По-малкият брат на Елоиз, Карло, също публикува трогателно сбогуване, придружено от серия снимки с майка им.
Mathilde Favier's final text message to daughter before tragic death in car crash https://t.co/4U344CI3lI— HELLO! (@hellomag) August 20, 2026
„Мамо, сърцето ме боли и съзнанието ми е замъглено. Нищо от това няма смисъл и ми е трудно да разбера как някога ще придобие такъв. Ти беше въплъщение на живота, определението за радост и много повече, отколкото думите могат да изразят. Ти обичаше и беше обичана по-дълбоко, отколкото някой от нас може да проумее“, написа той.
„Животът се стича по толкова непредвидими и тайнствени начини, но както винаги си ме учила: доверявай се на плана на живота, доверявай се на съдбата и остави останалото да се подреди само. Всичко, което мога да кажа сега, е благодаря. Благодаря ти, че беше такъв невероятен пример за подражание. Благодаря ти, че ме научи на ценностите, които завинаги ще останат в основата на това, което съм. Ти беше нашият супергерой и винаги ще бъдеш.“
Карло увери, че семейството ще остане заедно в този тежък момент: „Силен съм, защото ти ме научи да бъда. Елоиз е с мен и винаги ще бъде. Твоето любимо семейство, сестрите ти, майка ти, племенниците и всички приятели, които те обичаха, сме заедно и се подкрепяме. Ти прекара живота си, обграждайки ни с любов, и тази любов ще ни държи заедно и сега. Не се тревожи за нас, мамо. Ще се грижим един за друг. Аз ще се погрижа за това.“
Той завърши с думите: „Ще запомня всеки твой урок до края на живота си и ще направя така, че да живея по начин, който да те кара да се гордееш. Всичко, което ми даде, и всяка твоя жертва ще имат значение. Това е моето обещание към теб и към света. Спи спокойно. Ще те обичам завинаги, докато не се срещнем отново.“
- Какво се случи на фаталната дата
Матилде Фавие и партньорът ѝ, френският филмов продуцент Никола Алтмайер, загинаха при инцидент във Франция на 17 август.
Заместник-прокурорът на прокуратурата в Ниор, Никола Лекленш, потвърди пред АФП, че автомобилът на двойката се е сблъскал челно с тежкотоварен камион по време на изпреварване. В момента се води разследване за непредумишлено убийство, което да установи пълните обстоятелства около катастрофата.
Освен с популярността на Фавие в света на висшата мода и Dior, двойката бе известна и с успехите на Алтмайер в кинематографията. Заедно с брат си Ерик, той бе съосновател на продуцентската компания Mandarin Cinéma, stoiща зад заглавия като „В къщата“, „По Божията милост“ и поредицата шпионски комедии „OSS 117“.