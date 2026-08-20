"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

PR мениджърът на модната къща Dior Матилде Фавие и нейният партньор, филмовият продуцент Никола Алтмайер, загинаха трагично при тежка автомобилна катастрофа.

Загинаха шефката на пиара на „Диор“ и продуцентът Никола Алтмайер

Фавие оставя след себе си две деца - Карло Агостинели и Елоиз Агостинели, от брака си с финансиста Робърт Агостинели. Дъщеря ѝ Елоиз отдаде почит на покойната си майка, като сподели трогателната последна размяна на съобщения между двете.

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„Обичам те толкова много, дете мое. Толкова, толкова много. Дори не можеш да си представиш колко. Бъди щастлива, моя любима малка принцесо. Най-накрая си позволяваш да имаш това щастие и ще бъдеш истински и спокойно щастлива. Твоята майка“, пише Фавие, завършвайки с три емоджита във формата на сърце.

Четири часа по-късно Елоиз отговаря: „Обичам те повече от всичко, мамо. Толкова съм щастлива, че си толкова близо до мен. Лека нощ, до утре. Обичам те.“

В личния си профил в Instagram Елоиз сподели и емоционален текст, с който изрази необятната си болка: „Нямам думи, с които да опиша това, което изпитвам. Майка ми беше целият ми свят. Животът ми приключи в деня, в който тя си пое последния дъх. Благодаря на всички за красивите и сърдечни послания. Чувствам се твърде слаба, за да отговоря на всички.“

„Надявам се, че това е само лош сън и скоро ще се събудя. Животът е жесток и несправедлив. Обичам те, мамо, моя луна, моят цял живот. Почивай в мир, моят вечен ангел“, добавя тя.

По-малкият брат на Елоиз, Карло, също публикува трогателно сбогуване, придружено от серия снимки с майка им.

Mathilde Favier's final text message to daughter before tragic death in car crash https://t.co/4U344CI3lI — HELLO! (@hellomag) August 20, 2026

„Мамо, сърцето ме боли и съзнанието ми е замъглено. Нищо от това няма смисъл и ми е трудно да разбера как някога ще придобие такъв. Ти беше въплъщение на живота, определението за радост и много повече, отколкото думите могат да изразят. Ти обичаше и беше обичана по-дълбоко, отколкото някой от нас може да проумее“, написа той.

„Животът се стича по толкова непредвидими и тайнствени начини, но както винаги си ме учила: доверявай се на плана на живота, доверявай се на съдбата и остави останалото да се подреди само. Всичко, което мога да кажа сега, е благодаря. Благодаря ти, че беше такъв невероятен пример за подражание. Благодаря ти, че ме научи на ценностите, които завинаги ще останат в основата на това, което съм. Ти беше нашият супергерой и винаги ще бъдеш.“

Карло увери, че семейството ще остане заедно в този тежък момент: „Силен съм, защото ти ме научи да бъда. Елоиз е с мен и винаги ще бъде. Твоето любимо семейство, сестрите ти, майка ти, племенниците и всички приятели, които те обичаха, сме заедно и се подкрепяме. Ти прекара живота си, обграждайки ни с любов, и тази любов ще ни държи заедно и сега. Не се тревожи за нас, мамо. Ще се грижим един за друг. Аз ще се погрижа за това.“

Той завърши с думите: „Ще запомня всеки твой урок до края на живота си и ще направя така, че да живея по начин, който да те кара да се гордееш. Всичко, което ми даде, и всяка твоя жертва ще имат значение. Това е моето обещание към теб и към света. Спи спокойно. Ще те обичам завинаги, докато не се срещнем отново.“

Какво се случи на фаталната дата

Матилде Фавие и партньорът ѝ, френският филмов продуцент Никола Алтмайер, загинаха при инцидент във Франция на 17 август.

Заместник-прокурорът на прокуратурата в Ниор, Никола Лекленш, потвърди пред АФП, че автомобилът на двойката се е сблъскал челно с тежкотоварен камион по време на изпреварване. В момента се води разследване за непредумишлено убийство, което да установи пълните обстоятелства около катастрофата.

Освен с популярността на Фавие в света на висшата мода и Dior, двойката бе известна и с успехите на Алтмайер в кинематографията. Заедно с брат си Ерик, той бе съосновател на продуцентската компания Mandarin Cinéma, stoiща зад заглавия като „В къщата“, „По Божията милост“ и поредицата шпионски комедии „OSS 117“.