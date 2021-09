Обявиха най-висока степен на тревога в Мексико заради урагана "Олаф"

В ластите в мексиканския щат Южна долна Калифорния вчера обявиха най-високата - червена, степен на тревога във връзка с приближаването на урагана от първа категория Олаф, съобщи на сайта си в. "Миленио".

12 midnight. Made it back to Cabo San Lucas by driving slowly & carefully. This city fared much better than San Jose del Cabo—there's less damage here & the power's on. But vigorous outer rainbands are still sweeping through—like this one. #Hurricane #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/v8H2lBFfVq — Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021

Губернаторът на региона Карлос Мендоса написа в "Туитър", че от днес прекратява училищните занятия и спира работата на държавните учреждения. По прогнози Олаф може да достигне територията на щата тази нощ като се усили до втора категория.

Hurricane Olaf made landfall near a resort area of Mexico's Baja California Sur on Thursday night, bringing 100 mph winds and the threat of up to 15 inches of rain, forecasters say. https://t.co/L2vUgvfIBq — NBC News (@NBCNews) September 10, 2021

В момента циклонът се движи по протежение тихоокеанското крайбрежие на Мексико. Скоростта на вятъра е 42 километра в час с пориви до 51 километра в час.

Hurricane Olaf barrels towards Mexico's Baja California peninsula https://t.co/HLH69r666t pic.twitter.com/kE8Uw4nLHI — Reuters World (@ReutersWorld) September 10, 2021

7 pm. Getting close to San Jose del Cabo-- and the core of this hurricane. Chasing #HurricaneLarry #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/TRqIJ8sMC8 — Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021

Очаква се Олаф да бъде съпроводен с поройни дъждове в крайбрежните региони, а морските вълни да достигат до 7 метра.

Saw Hurricane #Olaf up close this morning but was luckily able to make it out. Hoping Cabo will be alright. Terrifying storm. https://t.co/zq27WkggaS — Sidd (@SiddDevs) September 10, 2021

Властите призоваха населението да спазва нужните предпазни мерки мерки и да следи официалните новини.