„Айда” наводни Ню Йорк, oбявиха извънредно положение

В Ню Йорк обявиха извънредно положение, след като в града се изсипаха проливни дъждове, предизвикали наводнения в резултат на тропическа буря "Айда".

Луизиана се готви за месец без ток и вода

Кметът Бил де Блазио, цитиран от "Би Би Си", заяви, че градът е преживял историческо метеорологично събитие с брутални наводнения и опасни условия по пътищата.

