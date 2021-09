Луизиана се готви за месец без ток и вода

Ю жна Луизиана се готви за месец без електричество и надеждно водоснабдяване след урагана Айда, една от най-мощните бури, преминавали през крайбрежието на Мексиканския залив, предаде Reuters.

In Ida's wake, Louisiana faces a month with no power as heat soars https://t.co/bQccvXHEUE pic.twitter.com/B9RrX4mpKt