Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

В Съединените щати и Великобритания властите са все по-обезпокоени от синтетичните наркотици, които се предлагат на черния пазар. Сред тях са синтетичната марихуана, популярна като спайс, както и фентанил и оксикодон. Често тези опиоиди се продават на обществени места като паркове и клубове, предаде Deutsche Welle.

Малко след като стана ясно, че фентанилът и оксикодонът са потенциално смъртоносни, на черния пазар се появи и нов наркотик от вида опиоиди. Става дума за нитазен, който бързо се превърна в улична дрога. 2-бензил-бензимидазоловите опиоиди, известни като нитазени, водят началото си от фармацевтичната промишленост. Нитазенът е 500 пъти по-силен от хероина и много бързо води до пристрастяване.

В последно време здравните органи в Обединеното кралство и други европейски страни, както и в САЩ съобщават, че броят на свръхдозите и смъртните случаи, причинени от употребата на нитазени, се е увеличил. Има и данни, че нитазените се добавят към други вещества като хероин и фентанил и дори канабис - например с цел намаляване на производствените разходи.

Какво представляват нитазените

Нитазените, клас от повече от 20 синтетични химични съединения, първоначално са разработени през 50-те години на миналия век като опиоидни болкоуспокояващи, т.нар. аналгетици. Те обаче никога не са били разрешени за употреба в хуманната или ветеринарната медицина. Синтетичните наркотици като нитазена и фентанила не се отглеждат или култивират по естествен път като хероина или канабиса, а се произвеждат изкуствено с помощта на химикали.

Около 2019 те се появяват като нелегални субстанции в Обединеното кралство, САЩ и балтийските държави. Според различни доклади още през 1998 година в Русия е имало няколко смъртни случая, свързани с нитазени.

Нитазените имат психоактивен ефект, което според Световната здравна организация (СЗО) означава, че те "влияят на менталните процеси, включително на възприятието, съзнанието, когнитивните способности или настроението и емоциите".

Те се продават под формата на прахчета с мръснобял, жълт или кафяв цвят. Според Американската администрация за борба с наркотиците нитазенът също така се пресова в таблетки и се продава и като "фалшиво лекарство - като таблетките Dilaudid "M-8" или Oxycodon "M30"". Ефектите му са сходни с тези на други опиоиди - предизвиква еуфория, успокоява и води до вид будно-сънно съзнание. В същото време обаче приемът му може да доведе и до спиране на дишането.

Защо рискът от свръхдоза е толкова голям

В отворено писмо до медицинското списание Lancet Public Health Европейският център за мониторинг на наркотици и наркотични зависимост написа през февруари 2024, че от 2022 насам нитазените все по-често се идентифицират в кръвта на хора, починали от свръхдоза.

Адам Холанд от факултета по психология в Университета в Бристъл коментира, че нитазените са съдържат и в субстанции, които се продават като други опиоиди, бензодиазепини и продукти с канабис. "Това значи, че много хора вземат нитазени без да знаят и без да са наясно с рисковете", обяснява Холанд. В такива случаи рискът от свръхдоза е особено висок. Данни от Обединеното кралство показват, че в периода от юли до декември 2023 година повече от 50 души са загинали след консумация на нитазен.

Как влияят нитазените на тялото

Нитазенът взаимодейства с различни опиоидни рецептори в мозъка и нервната система. Един от тези типове рецептори е описан в документ на британското правителство като "главен медиатор" в мозъка. Той влияе върху положителни и терапевтични функции като облекчаване на болката и възнаграждение на мозъка и предизвиква чувство на еуфория.

Проучване от 2022, разглеждащо функцията на друг рецептор, установява обаче следното: че "както терапевтичните, така и неблагоприятните ефекти на опиоидите се предизвикват от свързването им" с рецепторите. Тези неблагоприятни ефекти включват пристрастяване, зависимост и симптоми на абстиненция.