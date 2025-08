Нетаняху поиска помощ от Червения кръст за заложниците в Газа

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху поиска помощта на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК), "за да достави храна" и медицинска помощ на израелските заложници, намиращи се в ръцете на "Хамас" в Ивицата Газа, предаде Франс прес, като цитира изявление на неговата канцелария.

PM Netanyahu reiterates calls on Red Cross to provide food & medical care to Israeli hostages https://t.co/jvGbV7mtW9#Israel #Hostages #RedCross #HumanitarianAid #GazaUpdates #MedicalCare #MiddleEast #Hamas pic.twitter.com/ygl6LFZqRO