Богатите региони отбелязват увеличение на разпространението на това неприятно заболяване

К азват, че парите не купуват щастие. А за някои, те не могат да купят и здраве на кожата.
Едно упорито възпалително заболяване на кожата става все по-голям проблем по целия свят, особено в по-богатите региони, показва нов анализ на 236 държави.
В JAMA Dermatology миналата седмица китайски изследователи предупреждават, че честотата на псориазиса се е увеличила с повече от 10% при мъжете и над 7% при жените между 1990 и 2021 г.
По света случаите са нараснали с 86%, от 23,1 милиона през 1990 г. до 43 милиона през 2021 г., пише The Post.
Северна Америка и Западна Европа, два по-богати региона, отчитат най-висока честота на заболяването и се прогнозира, че там ще се появят най-много нови случаи до 2050 г.
Повече от 7,5 милиона възрастни в САЩ имат псориазис, за който се смята, че се причинява от свръхактивна имунна система.
Кожните клетки се натрупват много по-бързо, отколкото трябва, предизвиквайки симптоми като червени, лющещи се и сърбящи петна, обикновено по лактите, коленете и скалпа.
Въпреки че пристъпите могат да бъдат предизвикани от стрес, климатични условия или други здравословни проблеми, изследователите имат теории защо по-богатите райони могат да бъдат по-засегнати в бъдеще.
Wealthy regions are noticing an uptick in this unsightly disease https://t.co/yScjPD2AMv pic.twitter.com/C7PtTuz1yv— New York Post (@nypost) December 1, 2025
Високодоходните региони, като богатите градове в САЩ и Европа, може да имат повече хора, готови да съобщават за симптомите си, както и повече лекари, които правилно диагностицират заболяването.
Друга теория е свързана с хигиенната хипотеза.
Тази хипотеза предполага, че увеличаването на броя на алергичните и автоимунни заболявания се дължи на изключително чистите условия в съвременните, високодоходни общества, които намаляват контактa с определени микроби и паразити и водят до по-слаба имунна система.
Дори милиардерката Ким Кардашиян, на 45 години, и майка ѝ Крис Дженър, на 70 години, страдат от това заболяване.
Наличието на фамилна история с псориазис значително увеличава вероятността да развиете състоянието.
Инфекции като ангина, наранявания на кожата и излагане на замърсен въздух също повишават риска.
Проучване в Journal of Investigative Dermatology открива връзка между излишните мазнини в коремната област и хроничното кожно заболяване, като връзката е особено силна при жените.
Псориазисът няма известен лек, но локални кремове, биологични лекарства и светлинна терапия могат да помогнат за овладяване на симптомите.
Вижте в нашата галерия: Храните, които поддържат кожата ни красива