Богатите региони отбелязват увеличение на разпространението на това неприятно заболяване

К азват, че парите не купуват щастие. А за някои, те не могат да купят и здраве на кожата.

Едно упорито възпалително заболяване на кожата става все по-голям проблем по целия свят, особено в по-богатите региони, показва нов анализ на 236 държави.

В JAMA Dermatology миналата седмица китайски изследователи предупреждават, че честотата на псориазиса се е увеличила с повече от 10% при мъжете и над 7% при жените между 1990 и 2021 г.

По света случаите са нараснали с 86%, от 23,1 милиона през 1990 г. до 43 милиона през 2021 г., пише The Post .

Северна Америка и Западна Европа, два по-богати региона, отчитат най-висока честота на заболяването и се прогнозира, че там ще се появят най-много нови случаи до 2050 г.

Източник: iStock/Getty Images

Повече от 7,5 милиона възрастни в САЩ имат псориазис, за който се смята, че се причинява от свръхактивна имунна система.

Кожните клетки се натрупват много по-бързо, отколкото трябва, предизвиквайки симптоми като червени, лющещи се и сърбящи петна, обикновено по лактите, коленете и скалпа.

Въпреки че пристъпите могат да бъдат предизвикани от стрес, климатични условия или други здравословни проблеми, изследователите имат теории защо по-богатите райони могат да бъдат по-засегнати в бъдеще.

Wealthy regions are noticing an uptick in this unsightly disease https://t.co/yScjPD2AMv pic.twitter.com/C7PtTuz1yv — New York Post (@nypost) December 1, 2025

Високодоходните региони, като богатите градове в САЩ и Европа, може да имат повече хора, готови да съобщават за симптомите си, както и повече лекари, които правилно диагностицират заболяването.

Друга теория е свързана с хигиенната хипотеза.

Тази хипотеза предполага, че увеличаването на броя на алергичните и автоимунни заболявания се дължи на изключително чистите условия в съвременните, високодоходни общества, които намаляват контактa с определени микроби и паразити и водят до по-слаба имунна система.

Източник: ThinkStock/Getty Images

Дори милиардерката Ким Кардашиян, на 45 години, и майка ѝ Крис Дженър, на 70 години, страдат от това заболяване.

Наличието на фамилна история с псориазис значително увеличава вероятността да развиете състоянието.

Инфекции като ангина, наранявания на кожата и излагане на замърсен въздух също повишават риска.

Проучване в Journal of Investigative Dermatology открива връзка между излишните мазнини в коремната област и хроничното кожно заболяване, като връзката е особено силна при жените.

Псориазисът няма известен лек, но локални кремове, биологични лекарства и светлинна терапия могат да помогнат за овладяване на симптомите.