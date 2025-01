Необичайна буря удари САЩ и взе жертви (СНИМКИ/ВИДЕО)

Р ядка зимна буря донася сняг и леден дъжд в някои части на южната част на САЩ, затворя магистрали и летища в Тексас и предизвиква първото в историята предупреждение за снежна буря в югозападната част на Луизиана, съобщава BBC.

Досега се смята, че четирима души са починали от студ - два случая се разследват като свързани със студа от властите в Остин, Тексас, а в Джорджия и Милуоки са регистрирани два смъртни случая от хипотермия.

#WATCH | A rare snowstorm has swept through #NewOrleans , covering the city in a blanket of #snow . #USA #Snowfall pic.twitter.com/0zbaFG7kyJ

В северната част на страната части от щата Ню Йорк са засегнати от друга буря, покрити с до 18 инча сняг.

Според онлайн системата за проследяване на полети Flight Aware във вторник са отменени над 2200 полета в САЩ, а още 3000 са отложени.

Крайбрежието на Мексиканския залив, където дори преваляванията са рядкост, ще бъде свидетел на исторически снеговалеж, съобщи Националната метеорологична служба (NWS) във вторник, като се очаква на час да падне един инч сняг или повече от източен Тексас до западната част на Флорида.

NWS прогнозира „тежък“ сняг с езерен ефект, като съветва жителите да избягват пътуванията, ако е възможно.

Губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул съобщи в понеделник, че е обявила извънредно положение в десетина окръга в западната част на Ню Йорк, тъй като общините са изправени пред снега и екстремния студ.

Кметът на Бъфало Кристофър Сканлън сам обяви допълнително извънредно положение, като затвори кметството и път 5, Buffalo Skyway, заради навявания на сняг и други опасни условия за шофиране.

Някои части на Канада също са засегнати от особено студено зимно време, като в провинциите Онтарио и Квебек са издадени предупреждения за екстремни студове. С вятъра температурите в някои райони ще се усещат като -50C.

В южната част на САЩ най-големият брой снеговалежи, регистриран до вторник следобед местно време, е 10,5 инча в Рейн, Луизиана, според доклади на NWS.

Очаква се температурите да паднат значително под средните за януари и може да надхвърлят рекордно ниските стойности, простиращи се от крайбрежието до долината на Тенеси.

Губернаторите на няколко щата, включително Луизиана, Мисисипи и Алабама, също обявиха извънредно положение в отговор на необичайния студ.

Бурята, която в момента връхлита южната част на САЩ, започна в Тексас в понеделник вечерта и според прогнозите ще се разпространи на изток до сряда сутринта по междущатска магистрала 10, която е основен път в региона.

NEW VIDEO: From Pensacola, Florida, near the border. Already at 2” and it’s still snowing heavy. This is a truly historic event. #Snow #Florida #USA #Snowfall #HeavySnow #Pensacola #FloridaSnow pic.twitter.com/qBwKPHdCQh