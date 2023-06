101 души и едно куче кандидатстват за кмет на Торонто

Т оронто скоро ще трябва да реши кой да бъде следващият му кмет, след като разкрития за извънбрачната връзка на дългогодишния лидер на града го изместиха от поста. Има толкова голям избор от кандидати, в бюлетината ще бъдат включени историческата бройка от общо 102 имена, включително кучето Моли.

.@BBCWorld: "I think city hall would make better decisions if there was an animal in the room."



"His campaign also proposes a fix to housing unaffordability, a tax-hike on billion-dollar businesses and a ban on new fossil-fuel heating systems." #TOpoli https://t.co/gqilBYoFpS — Toby Heaps (@tobyheaps) June 25, 2023

Шестгодишното куче от породата вълк хъски и нейният собственик Тоби Хийпс обещават да спрат хвърлянето на сол по градските пътища през зимата.

Прекомерната употреба на сол по пътищата през зимата, твърди г-н Хийпс, може да нарани лапите на кучетата. Освен това кампанията му предлага решение на проблема с недостъпността на жилищата, повишаване на данъците върху бизнеси за милиарди долари и забрана на отоплителни системи с изкопаеми горива в нови жилищни и търговски сгради.

„Ако спечеля, че ще назнача Моли за първия почетен кмет на града“, каза Хийпс.

„Мисля, че кметството би взимало по-добри решения, ако в стаята има животно“, допълни той пред BBC.

Why 101 people and a dog want to be Toronto's mayorhttps://t.co/At7QqctGKQ — Mary Marineau🇺🇸🇺🇦🙏 (@MarineauMary) June 25, 2023

Но заедно с желанието за промяна, г-н Хийпс каза, че тези избори са възможност, която той просто не може да си позволи да пропусне.

Това са първите междинни избори в историята на Торонто, откакто преди 25 години седем общини бяха присъединени града. Изборите бяха организирани след оставката на Джон Тори, кмет на Торонто през последните осем години.

Издигането на г-н Тори на власт през 2014 г. се възприело доста добре, тъй като кметът преди него - Роб Форд, влязъл в международните заглавия с признанието си, че е пушил крек, докато бил на поста си.

Но г-н Тори бил критикуван заради липсата на смислен план за развитие на Торонто и за задълбочаването на неравенството в един от най-скъпите за живот градове в света. Колонка на Toronto Star го описва като „рядко вдъхновяващ и твърде често прекалено предпазлив“.

Той също така е обвиняван за цялостното управление на Торонто, който все още е в криза. Градът продължава да се възстановява от пандемията Covid-19, осен това според мнозина има увеличаване на насилието, бездомността и цените на жилищата по време на неговия мандат.

Toronto Mayoral elections are rigged - they are hidding the real second place candidate - Mr Chris Saccoccia because he is going to put them all out of business and hold them to account for their lies and deceit pic.twitter.com/HLQg7Rob0a — Montezumas Revenge (@Montezumas58556) June 23, 2023

Въпреки тези критики г-н Тори е избиран три пъти, докато не избухна скандал, който го накара да напусне поста само няколко месеца след последното му избиране.

Февруарска статия в Toronto Star разкрила, че 68-годишният женен кмет е имал връзка с 31-годишен служител по време на пандемията Covid-19. Г-н Тори подал оставка няколко дни след публикуването на материала.

Условията за кандидатстване за поста са изключително малко. Трябва да се заплати такса от 250 канадски долара (189 долара) и да бъдат събрани 25 подписа - това е всичко, което един жител на Торонто има да направи, за да се кандидатира за кмет.

Фаворит в надпреварата е Оливия Чоу - политическата противоположност на Джон Тори, която е на държавен пост от 1992 г. и е вдовица на Джак Лейтън, най-известният лидер в историята на канадската лява Нова демократическа партия.

Но разнообразието от кандидати този път е много голямо - от кучето Моли до 18-годишно, току-що завършило гимназия момче.

https://t.co/0QgJ3UcSJH pic.twitter.com/UbT8K8kR3w — QEDaily (@QEDaily1) June 25, 2023

С население от близо три милиона, включително много имигранти, Торонто е четвъртият по големина град в Северна Америка и постоянно назоваван като един от най-разнообразните градове в света. Но с всички тези хора от различни сфери на живота идват различни гледни точки, за това какъв град трябва да бъде Торонто.

Някои жители могат да си позволят имот, въпреки зашеметяващите цени, докато други наемат сутеренни апартаменти със съквартиранти. Има пътуващи, които живеят в покрайнините на града, борейки се с ежедневния трафик, а обитателите на центъра се борят за място в метрото. Тези различни възгледи са отразени и в набора от кандидати. Бившият началник на полицията Марк Сондърс обеща да увеличи бюджета на полицията в града за справяне с престъпността, докато г-жа Чоу съсредоточи обещанията си върху жилищната криза в Торонто, обещавайки да построи жилищни сгради върху земя, собственост на града.

Експерти и кандидати казаха, че наличието на повече от 100 кандидата в бюлетината може да бъде както положително, така и отрицателно нещо.

От една страна, това гарантира, че се чуват и включват различните гледни точки.

Но от друга страна това означава, че следващият кмет на Торонто вероятно ще бъде избран от много малък процент от населението.