Религията е по-малко важна за европейците, отколкото за хората в Африка, Латинска Америка или САЩ, сочи проучване.

В същото време сондажът, проведен от института "Пю", отчита големи разлики между отделните държави в Европа.

Най-религиозни на континента са румънците. 55% от участниците в анкетата от Румъния са се самоопределили като силно религиозни.

На другия полюс са естонците (едва 7%), чехите и датчаните (по 8%). Само 12% от германците се самоопределят като силно религиозни. Делът на тези хора достига 27% в Италия.

България е на 18 място в проучването, обхванало 34 държави в Европа. 18% от анкетираните българи са се определили като силно религиозни. 30% са убедени, че Бог съществува.

European nations ranked by share of adults who are highly religious

1 🇷🇴 Romania 55%

2 🇦🇲 Armenia 51%

3 🇬🇪 Georgia 50%

4 🇬🇷 Greece 49%

5 🇲🇩 Moldova 47%

6 🇧🇦 Bosnia 46%

7 🇭🇷 Croatia 44%

8 🇵🇱 Poland 40%

9 🇵🇹 Portugal 37%

10 🇷🇸 Serbia 32% https://t.co/YKMO4XQtUg