Напрежение: Севернокорейски войници влязоха в Южна Корея

Ю жнокорейски войници дадоха предупредителни изстрели, след като контингент от войници от Северна Корея пресякъл тежко охраняваната граница, която разделя двете държави, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Десет въоръжени севернокорейци пресекли границата с южната си съседка, но са били принудени да се оттеглят, след като южнокорейците открили огън.

Обединеният военен щаб на Сеул потвърди нарушението на границата и последвалото отстъпление в изявление, като добави, че инцидентът е станал около 17 часа местно време.

South Korea says it fires shots after North Korean soldiers cross demarcation line https://t.co/EZxEsC968M pic.twitter.com/ENpeOTzqFO