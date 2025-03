Напрежение между Лондон и Брюксел: Риболовът пречи на отбраната

П актът за отбрана и сигурност, който се подготвя между Обединеното кралство и Европейския съюз, може да се разпадне, ако Кийр Стармър не направи отстъпки по въпроса с правата за риболов, според високопоставен европейски политик, пише Politico.

Джесика Розенкранц, министър по въпросите на ЕС на Швеция, подчерта, че е от ключово значение да се постигне бърз напредък по официално споразумение за сигурност с Обединеното кралство, особено в контекста на нарастващото напрежение около Украйна и ускореното превъоръжаване на страните. Длъжностни лица от двете страни очакват среща на върха през май, на която подобно споразумение би могло да бъде подписано поне в общи линии.

В интервю за Politico обаче министърът заяви, че е малко вероятно правителствата на държавите членки на ЕС да подкрепят пакта за сигурност с Обединеното кралство, ако не бъдат уредени и други "чувствителни" въпроси, включително достъпът на европейските риболовни флоти до британски води. Сделка в областта на риболова би помогнала и за изграждането на доверие между Лондон и Брюксел, добави тя.

