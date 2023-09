Най-висшият американски генерал Марк Мили се пенсионира

Г енерал Марк Мили се оттегля от поста си след бурен мандат като главен командващ на американската армия, в който се сблъска с многократни кризи у дома и в чужбина.

На негово място ще застане генерал CQ Браун, който ще стане вторият чернокож генерал след Колин Пауъл, заемащ поста председател на Обединения комитет на началник-щабовете, в момент, когато Пентагонът се оглавява от Лойд Остин, първият чернокож министър на отбраната на страната.

Като председател "кризите следваха една след друга", каза Мили пред АФП миналия месец.

Joint Chiefs of Staff Chairman Mark Milley received a clap out as he left the Pentagon for the last time.



