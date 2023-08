Най-малко 12 загинали след огромна експлозия в Доминикана

Н ай-малко 12 души са загинали, а още 65 са ранени при експлозия в Доминиканската република, се казва в изявление на Доминиканския червен кръст.

Около 55 души също са в неизвестност след инцидента в понеделник, който е станал във Вила Валдес, провинция Сан Кристобал, се посочва в изявлението от вторник.

An explosion at a business in San Cristobal, west of the Dominican Republic capital Santo Domingo, killed at least three and injured dozens https://t.co/u6tMBQZki2 pic.twitter.com/aHpNfLjDAK