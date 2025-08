Мъж почина на концерт на "Оейзис" в Лондон

Г рупата "Оейзис" съобщи, че членовете й са "шокирани и натъжени", след като мъж е паднал смъртоносно по време на концерта им на стадион "Уембли" в Лондон, съобщи Асошиейтед прес.

Полицията съобщи, че полицаи и парамедици са се отзовали на съобщения за пострадал човек малко преди 21:30 в събота вечерта.

Бил намерен мъж на около 40 години "с наранявания, съответстващи на падане". Той е бил обявен за мъртъв на място.

