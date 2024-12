Си Дзинпин: Китай трябва да обърне ножа навътре

К омунистическата партия на Китай трябва "да обърне ножа навътре", за да премахне проблемите с дисциплината, включително корупцията, заяви президентът Си Дзинпин, като отправи нов призив за преследване на корумпирани служители и на тези, които им дават подкупите, предаде Ройтерс.

Откакто дойде на власт преди повече от десетилетие, Си води борба с корупцията, в която са замесени членове на партията, независимо дали те са корумпирани високопоставени "тигри" или низши "мухи", които не успяват да изпълняват правителствените политики. Но въпреки мащабните репресии, партията продължава да е засегната от подкупи, особено във въоръжените сили.

China's Communist Party must ‘turn the knife inward’ to eliminate problems of discipline, including corruption, President Xi Jinping said, a new call to hunt down corrupt officials and those who corrupt them https://t.co/xNG2Ui6Ex1