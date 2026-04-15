Молдова окончателно къса с наследството на Русия

М олдова официално обяви оттеглянето си от Общността на независимите държави (ОНД) и ще престане да бъде част от организацията през април 2027 година. Това ще се случи след приключване на правната процедура, която вече е стартирана. Кишинев твърди, че страната реално не е участвала в работата на организацията от няколко години. Това заяви днес молдовският външен министър Михай Попсой, цитиран от "Фокус".

''След подписването на решенията за денонсиране на споразуменията на 8 април, до секретариата в Минск беше изпратено уведомление и получихме потвърждение за получаването му'', заяви той.

Нов удар за Путин, Молдова напуска ОНД

Молдова окончателно ще напусне организацията на 8 април 2027 г., добави Попсой.

Тази дата ще бъде последната точка от правния процес, който вече е стартиран.

Министърът подчерта, че в съответствие с международните норми страната официално ще прекрати членството си точно 12 месеца след официалното уведомление.

''На 8 април следващата година, от правна и формална гледна точка, ние вече няма да бъдем членове на ОНД'', потвърди той.

В същото време Кишинев подчертава, че фактическото дистанциране от организацията се случва отдавна. Молдова почти не участва в политически срещи и събития в рамките на ОНД, като твърди, че подобни формати не отговарят на националните ѝ интереси. Така 2027 г. ще бъде окончателното завършване на процеса на излизане, който де факто продължава от няколко години.

Грузия напусна ОНД

Припомняме, че молдовският президент Мая Санду подписа по-рано укази за денонсиране на основните споразумения на Общността на независимите държави (ОНД), с което завърши излизането на страната от организацията.

Преди това молдовският парламент гласува за денонсиране на споразумението за създаване на ОНД, съответния протокол и устава на организацията.

На фона на пълномащабната война на Русия срещу Украйна, Молдова започна постепенно оттегляне от ръководената от Москва ОНД и денонсира десетки споразумения, подписани в рамките на организацията през последните години.

Председателят на молдовския парламент заяви по-рано, че членството в ОНД е несъвместимо с европейската интеграция на страната.

Общността на независимите държави (ОНД) е регионална международна организация, създадена през 1991 г. след разпадането на СССР като инструмент за запазване на икономическото и политическо влияние на Москва върху бившите съветски републики, като днес включва 9 пълноправни членки - Беларус, Казахстан, Армения, Азербайджан, Киргизстан, Молдова, Русия, Таджикистан, Узбекистан и една асоциирана - Туркменистан. Държави, които вече са напуснали ОНД са Грузия, която Русия нападна през 2008 г. и Украйна, с която Русия воюва от 2014 г. насам.