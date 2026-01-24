Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

М ладеж загина от токов удар на метростанция в Берлин, след като се е опитал да вземе електронната си цигара, паднала на железопътната линия, предаде ДПА.

От полицията заявиха, че 17-годишният юноша е бил част от група на станция "Дойче Опер" (Немска опера) и се опитал да вземе електронната си цигара (вейп), паднала под спрял влак.

При опита си той е докоснал релсите, след което е получил токов удар и е починал на място.

Говорител на полицията уточни, че влаковете не винаги се намират на релсите, тъй като понякога се паркират временно на метростанциите. Въпреки това релсите могат да останат под електрическо напрежение, което крие опасност от токов удар при допир.