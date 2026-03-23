Почина собственикът на Only fans Леонид Радвински

Л еонид Радвински, собственикът на онлайн платформата за съдържание за възрастни Only fans, е починал от рак на 43-годишна възраст, предаде агенция Ройтерс.

„С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Лео Радвински. Лео почина мирно след дълга битка с рака. Семейството му поиска усамотение в този труден момент“, каза говорител на OnlyFans.

Мистериозният милиардер, който стои зад OnlyFans

Радвински, украинско-американски предприемач, придоби Fenix ​​International Limited, компанията майка на OnlyFans, през 2018 г. и беше неин директор и мажоритарен акционер.

Той също така управлява Leo, фонд за рисков капитал, основан от него през 2009 г., който се фокусира предимно върху инвестиции в технологични компании.

Only Fans: Скандалната платформа на принципа "лесни пари"

OnlyFans, основана през 2016 г. от британския предприемач Тим Стоукли, набра популярност по време на пандемията от COVID-19, тъй като карантините тласнаха създателите и потребителите онлайн, превръщайки платформата, базирана на абонамент, в основен източник на доходи и забавления в световен мащаб.

През януари Ройтерс съобщи, че OnlyFans проучва продажбата на мажоритарен дял на инвестиционната фирма Architect Capital в сделка, оценяваща компанията на около 5,5 милиарда долара, включително дълг.