Свят

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата“ при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Френският президент разчупи строгия дипломатически протокол на летището в Найроби, но часове по-късно излезе с безпрецедентно честно признание за финансовите възможности на Европа

11 май 2026, 14:41
Ф ренският президент Еманюел Макрон започна тридневното си държавно посещение в Кения с неочаквано искрено и сурово признание: Европа вече не е в състояние да осигурява финансова помощ за Африка в досегашните големи обеми, затова континентът трябва да се насочи към привличане на инвестиции и постигане на икономически суверенитет. Посланието на Макрон бе отправено по време на ключовата среща на върха „Африка напред“ в Найроби, която започна с пъстро и нетипично за строгия дипломатически протокол посрещане.

При кацането си в кенийската столица в неделя френският държавен глава бе посрещнат лично от президента на страната Уилям Руто и група местни артисти. Под звуците на вечния африкански хит „Хакуна Матата“ Макрон не скри широката си усмивка и се включи в танците рамо до рамо с домакина си на летището, демонстрирайки новия, по-неформален подход на Париж към континента.

Краят на европейското покровителство

Веднага след празничното начало обаче френският президент смени тона и пред аудитория в Университета в Найроби направи безпрецедентен анализ на отношенията между двата континента.

„Обикновено такъв тип среща би започнала със съвещание между френски и африкански лидери, на което европейците идват с посланието: „Ето какво е най-добро за вас, ние ще ви помогнем“. Този модел обаче вече не отговаря на нуждите и очакванията на Африка. И това всъщност е добре, защото ние, ако сме напълно честни, вече нямаме и финансовите възможности за това“, заяви откровено Макрон.

Думите му се потвърждават и от сухата статистика. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), френската официална помощ за развитие на Африка е спаднала с близо 11% през 2025 г. В световен мащаб съкращенията са още по-драстични – над 23%, задвижвани главно от затягането на бюджетите в САЩ и Европа.

В рамките на срещата на върха, която за първи път се организира от Франция в англоговоряща африканска държава, Макрон очерта три основни стълба за ново сътрудничество:

Инвестиции в технологии и ядрена енергетика: Франция и Кения вече подписаха ключово споразумение за ядрена енергетика за граждански цели. Кенийският президент Уилям Руто подчерта, че без стабилна енергия континентът не може да се включи в технологичната революция и развитието на изкуствения интелект (ИИ) – сфера, в която Найроби иска да привлече най-големите световни технологични гиганти.

Промяна на световните финанси: Френският лидер призова за спешна реформа на международната финансова архитектура и създаване на механизми за държавни гаранции, които да привлекат мащабни частни капитали в Африка.

Стратегическа автономия при суровините: Макрон не спести критики към Пекин по отношение на редкоземните елементи и критичните суровини. Той директно обвини Китай, че създава опасни „зависимости с останалия свят“ чрез монопола си над преработката им, и предложи европейския модел като алтернатива, гарантираща суверенитет на африканските нации.

Посещението на френския президент в Кения ще продължи със срещи между държавни ръководители от различни африкански страни, целящи да запечатат новата икономическа доктрина на Франция в региона – трансформация от дарения към равноправно бизнес партньорство.

