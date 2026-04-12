Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове

Той отхвърли твърденията, че някой подготвя насилствени действия

12 април 2026, 17:34
Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове
Л идерът на унгарската опозиция Петер Мадяр заяви в следобедно обръщение в изборния ден, че „властта на Орбан изживява последните си часове“, и призова избирателите да гласуват спокойно и с достойнство.

„Сънародници, властта на Орбан изживява последните си часове. Нека я изпратим спокойно и достойно, а от утре да се заемем с повторното обединение на нацията“, заяви Мадяр.

Той призова всички, които все още не са гласували, непременно да отидат до урните преди края на изборния ден в 19:00 ч., като подчерта, че „наистина всеки глас има значение“. Мадяр отправи апел и към привържениците си да убедят свои роднини, познати и приятели да направят същото.

„Господ да благослови Унгария“, добави той.

В отделно послание лидерът на „Тиса“ заяви, че цялата партия, заедно с милионите унгарци, които я подкрепят, очаква края на изборния ден „с оптимизъм, увереност и спокойствие“.

По думите му данните за избирателната активност през деня ясно показват онова, което формацията е знаела през цялото време.

„Днешният ден е исторически момент, който ще влезе в учебниците по история на Унгария“, каза още Мадяр.

Той отхвърли твърденията, че някой подготвя насилствени действия или планира да окупира сгради след края на гласуването, и ги определи като поредното всяване на страх и лъжи от управляващата партия ФИДЕС.

Орбан: Тук съм, за да спечеля

Според него подобни опити за насаждане на разделение вероятно идват от руските съветници, които се намират в Унгария.

„Този вид фалшиви новини не са нищо друго освен обичайното слабо и отчаяно всяване на страх и дезинформация от страна на ФИДЕС“, заяви Мадяр.

