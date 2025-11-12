Свят

Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята

12 ноември 2025, 09:33
Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция
Източник: БТА/АР

Д есетки протестиращи представители на коренното население нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция на ООН СОР30 и се сблъскаха с охранители на входа. Протестиращите поискаха достъп до комплекса на ООН, където се събраха хиляди делегати от страни от целия свят, предаде Ройтерс.

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята, или носеха плакати с надпис „Нашата земя не е за продан“.

Лидер на коренното население от общността тупинамба близо до долното течение на река Тапажос в Бразилия заяви пред Ройтерс, че са недоволни от продължаващата сеч.

„Не можем да ядем пари. Искаме земите ни да бъдат свободни от агробизнес, проучване на петрол, незаконни минни разработки и незаконни дървосекачи", допълни той. 

Охранителите отблъснаха протестиращите и използваха маси, за да барикадират входа. Очевидци разказаха пред Ройтерс, че са видели охранител, изведен бързо в инвалидна количка, държейки се за корема. Друг охранител разказа пред агенцията, че е бил порязан по главата от барабан, хвърлен от протестиращ.

Протестиращите са се разпръснали от местопроизшествието малко след сблъсъка. Нахлулите са били част от наброяваща стотици протестиращи група, тръгнала към мястото на провеждане на конференцията в амазонския град Белем.

По-късно охранителите позволиха на делегатите да излязат от мястото, след като преди това ги бяха помолили да се върнат вътре, докато зоната не се освободи.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва изтъкна общностите на коренното население на тазгодишната КОП30 като ключови играчи в екологичните преговори.

По-рано тази седмица десетки лидери на коренното население пристигнаха с лодка, за да участват в преговорите на КОП30. Те планират да поискат повече глас по отношение на начина, по който се управляват горите.

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Коренно население СОР30 Протести Права върху земята Сблъсъци Климатична конференция Бразилия
Последвайте ни
Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Най-мощната магнитна буря за 2025 г. връхлетя Земята

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за

Борисов: Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Тайната на Сидни Суини: Как актрисата свали 14 кг за 7 седмици

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Кои Plug-in хибриди имат най-качествени батерии и кои – най-лоши

Кои Plug-in хибриди имат най-качествени батерии и кои – най-лоши

carmarket.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 4 часа
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 4 часа
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 4 часа
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 4 часа

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

Желязков: Очакваме плащане в размер на близо 1,6 млрд. по ПВУ до края на годината

България Преди 19 минути

Снимката е илюстративна

Първият руски AI робот падна: скриха го след провал в Москва

Любопитно Преди 27 минути

Докато двама служители го извеждаха на сцената под звуците на музиката от филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна, като остави няколко части след себе си на пода

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

16-годишна обра възрастен мъж в Рила

България Преди 37 минути

От момичето е била иззета сумата от 1830 лв., която е върната на собственика

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

„Цар Плъх“ представят новото лице на българския алтърнатив рок

Musicology Преди 46 минути

Групата вече е част от Projector Plus – селекцията за новата вълна българска музика, която вдъхновява и оставя следа

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Защо Израел все още нанася удари по Газа и Ливан след примирието

Свят Преди 47 минути

Измина един месец, откакто Израел и Хамас постигнаха първата фаза на прекратяването на огъня в Газа

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

Енергийният министър: Запаси от бензин имаме за 6 месеца, от дизел за 4, а от авиационно гориво за 2 месеца

България Преди 47 минути

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани", отбеляза Жечо Станков

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Парис Джаксън разкри страшен страничен ефект от злоупотребата с наркотици

Свят Преди 58 минути

„Това е... точно това, за което си мислите. Не взимайте наркотици, деца.“

Реджеп Ердоган

Ердоган към турците: Имайте по пет деца, вие сте бъдещето на Европа

Свят Преди 58 минути

„Мястото, в което живеете и работите, вече е вашата родина и нова татковина. Претендирайте за нея“, каза още турският президент

Тежка катастрофа край Хасково, двама са в болница

Тежка катастрофа край Хасково, двама са в болница

България Преди 1 час

Сблъсъкът е станал между два леки автомобила

,

Рекорден студ и сняг в части от САЩ

Свят Преди 1 час

Първата вълна от арктически въздух, засегнала две трети от източната част на страната, се измести на изток

Виталий Кличко

Кметът на Киев Виталий Кличко: Украйна с остър недостиг на войници, хиляди мъже бягат

Свят Преди 1 час

Той описа руските атаки на фронта „като компютърна игра – те просто продължават да идват, без да се интересуват от падналите войници“

<p>Русия може да подаде арбитражен иск срещу България</p>

Енергиен експерт: Русия може да подаде арбитражен иск срещу България заради "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Според енергийния експерт изборът на особен управител следва да се осъществи с открит конкурс

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Лена от Big Brother: Не искам синът ми да е модел - по-добре в сервиза! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Лена не се страхува от етикети и признава, че иска да управлява, а не да следва

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Заради корупционния скандал: Украйна отстрани от длъжност правосъдния министър

Свят Преди 1 час

Галушченко, който преди беше енергиен министър, е обект на следствени действия

Картата е създадена с помощта на изкуствения интелект ChatGPT

Русия нахлува в Покровск в стил „Лудия Макс“ (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

След повече от година на сражения има все повече признаци, че Русия може би е на път да превземе града

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Загинали са всички 20 души от военния самолет, разбил се в Грузия

Свят Преди 2 часа

Това съобщи турското министерство на отбраната

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Връща ли се Дениз Ричардс при Чарли Шийн?

Edna.bg

Лена от Big Brother: Ако не бях правила тройка с мъжа ми, той щеше да ми изневери! (ВИДЕО)

Edna.bg

Двама футболисти от Уганда станаха хит в Русе (видео)

Gong.bg

Лео Меси ще играе в Ангола

Gong.bg

Премиерът: Очакваме третия транш по ПВУ да постъпи в рамките на годината

Nova.bg

Задържаха двама мъже за побои в центъра на София

Nova.bg