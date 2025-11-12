Хаос на COP30 - протестиращи от коренното население нахлуха в климатичната конференция

Д есетки протестиращи представители на коренното население нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция на ООН СОР30 и се сблъскаха с охранители на входа. Протестиращите поискаха достъп до комплекса на ООН, където се събраха хиляди делегати от страни от целия свят, предаде Ройтерс.

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята, или носеха плакати с надпис „Нашата земя не е за продан“.

WATCH: Moment indigenous protesters storm COP30 in Belem, Brazil — breaking down doors and clashing with security inside the UN climate summit https://t.co/0xnKPssx0y pic.twitter.com/xPwUjVpDFB — Rapid Report (@RapidReport2025) November 11, 2025

Лидер на коренното население от общността тупинамба близо до долното течение на река Тапажос в Бразилия заяви пред Ройтерс, че са недоволни от продължаващата сеч.

„Не можем да ядем пари. Искаме земите ни да бъдат свободни от агробизнес, проучване на петрол, незаконни минни разработки и незаконни дървосекачи", допълни той.

Охранителите отблъснаха протестиращите и използваха маси, за да барикадират входа. Очевидци разказаха пред Ройтерс, че са видели охранител, изведен бързо в инвалидна количка, държейки се за корема. Друг охранител разказа пред агенцията, че е бил порязан по главата от барабан, хвърлен от протестиращ.

Протестиращите са се разпръснали от местопроизшествието малко след сблъсъка. Нахлулите са били част от наброяваща стотици протестиращи група, тръгнала към мястото на провеждане на конференцията в амазонския град Белем.

Armed protesters storm Cop30 as clashes erupt at climate conferencehttps://t.co/G8Q61bHoCI — GB News (@GBNEWS) November 11, 2025

По-късно охранителите позволиха на делегатите да излязат от мястото, след като преди това ги бяха помолили да се върнат вътре, докато зоната не се освободи.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва изтъкна общностите на коренното население на тазгодишната КОП30 като ключови играчи в екологичните преговори.

По-рано тази седмица десетки лидери на коренното население пристигнаха с лодка, за да участват в преговорите на КОП30. Те планират да поискат повече глас по отношение на начина, по който се управляват горите.