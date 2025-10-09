Лидерът на йеменските хуси: Ще следим дали Израел изпълнява споразумението с "Хамас"

Л идерът на йеменските хуси Абдул Малик ал Хуси заяви, че бунтовническата група ще следи внимателно дали Израел спазва споразумението за прекратяване на огъня в Ивицата Газа и ще възобнови военната си подкрепа за палестинците, ако договореностите бъдат нарушени, съобщават Ройтерс и Франс прес.

"Ще останем в готовност и напълно подготвени, наблюдавайки внимателно фазата на изпълнение на това споразумение. Дали то наистина ще сложи край на агресията срещу ивицата Газа?", заяви Абдул Малик ал Хуси.

Той подчерта, че движението трябва да остане в най-висока степен на бдителност и готовност.

Йеменската бунтовническа група атакува Израел от началото на войната в Газа, заявявайки, че действа в подкрепа на палестинците.