Двойка отмени сватбата си, за да спаси любимия си лабрадор

Б ританска двойка отмени сватбата си, за да плати за медицинското лечение на любимото си куче, разкри „Дейли мейл“.

Линдзи Мур, на 30 години, и Крис Бенет, на 33 години, планирали да се оженят на 23 май. Те вече били платили за мястото на церемонията, декорациите, костюмите и грима, както и са закупили сватбена рокля и пръстени. Плановете им обаче трябвало да бъдат променени, за да спасят лабрадора си.

Приблизително шест седмици преди церемонията кучето започнало да куца на левия си заден крак. Компютърна томография разкрила голям тумор между бъбреците му, който се разпространил от двете страни на таза му. Ветеринарните лекари диагностицирали сарком на меките тъкани, който не можел да бъде отстранен хирургично. На кучето бил предписан курс на лъчетерапия на стойност 12 000 паунда, както и месечни инжекции и други лечения на обща стойност 1200 паунда. Двойката имала ветеринарна застраховка, но тя покрива само 10 000 паунда годишно, докато общата цена на лечението излизало най-малко 20 000 паунда.