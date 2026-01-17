Свят

Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари

Украинското правителство обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор тази седмица след руските удари

17 януари 2026, 16:00
Зеленски разпореди ускорен внос на ток след руските удари
Източник: Getty Images

П резидентът Володимир Зеленски заяви днес, че е разпоредил ускоряване на вноса на електроенергия в Украйна и доставки на допълнително енергийно оборудване, тъй като страната е изправена пред най-тежката енергийна криза от началото на руската инвазия, предаде Ройтерс.

Украинското правителство обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор тази седмица след руските удари, засегнали енергийната система на страната, която към момента задоволява едва 60 процента от нуждите от електроенергия.

„Всички решения за това вече са взети и увеличаването на вноса трябва да продължи без забавяне“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“ след среща с висши служители от правителството и въоръжените сили на Украйна.

Министерството на енергетиката съобщи, че в повечето региони на Украйна са в сила планирани прекъсвания на електрозахранването. Ситуацията е най-тежка в столицата Киев и околностите, където жителите са изправени пред продължителни прекъсвания на електрозахранването, а десетки жилищни сгради са без отопление, докато температурите спаднаха до минус 16 градуса по Целзий (3 градуса по Фаренхайт).

Премиерът Юлия Свириденко съобщи, че правителството и държавната енергийна компания „Нафтогаз“ са обсъдили допълнителен внос на газ през настоящата година, но не разкри подробности за планираните обеми.

Миналата година „Нафтогаз“ е внесла 5,7 милиарда кубични метра газ, използвайки държавно финансиране и средства, предоставени от международни партньори, каза още Свириденко.

Междувременно днес „Нафтогаз“ съобщи, че Русия е нанесла тази нощ удар по оборудване за добив на природен газ в Украйна - шестата подобна атака в рамките на една седмица.

Украйна беше принудена да започне да внася газ още през пролетта на 2025 г. заради руските атаки с дронове и ракети срещу газови съоръжения.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
Енергийна криза Украйна Руска инвазия Внос на електроенергия Енергийно оборудване Прекъсвания на тока Киев Нафтогаз Внос на газ Атаки срещу енергийната система
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

