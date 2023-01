Лесли Джордан е починал от естествена смърт, а не в резултат на катастрофа

А мериканският актьор Лесли Джордан е починал от естествена смърт и кончината му не е в резултат на пътен инцидент миналата година, предаде Асошиейтед прес, като цитира заключение на съдебен лекар от Лос Анджелис.

Смъртта му е настъпила от внезапна сърдечна дисфункция, дължаща се на сърдечно-съдово заболяване, сочи експертният доклад.

Лесли Джордан (67 г.) почина на 24 октомври м.г., след като колата му катастрофира в района на Холивуд.

При аутопсията не е установена животозастращаваща травма, се казва в документа от съдебния лекар, който посочва, че причината за смъртта е естествена.

Джордан е бил трезвен повече от две десетилетия към момента на смъртта си и токсикологичните тестове не са установили алкохол или наркотици.

