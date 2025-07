Лекари оперираха пациент по време на силно земетресение в Русия (ВИДЕО)

Е кип от руски лекари оперираха пациент, когато земетресение с магнитуд 8,8 по Рихтер удари региона на Далечния изток на Русия във вторник, 29 юли.

Видеозапис, публикуван от министъра на здравеопазването на Камчатка Олег Мелников, показва как екип от четирима здравни специалисти държат пациента си стабилно, докато операционната зала започва силно да се разклаща.

Операцията е извършена в град Петропавловск-Камчатски, съобщи Мелников.

"Въпреки опасността лекарите запазиха спокойствие и останаха при пациента до самия край", пише Мелников в Telegram, като добавя, че пациентът е извън опасност. Той не разкрива допълнителна информация нито за операцията, нито за състоянието на пациента.

