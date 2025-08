Легенда на рокендрола е в критично състояние след тежък сърдечен арест

81-годишният рок музикант Дейв Едмъндс е хоспитализиран и се бори за живота си, след като е претърпял сериозен сърдечен арест.

Известният уелски рокер, най-разпознаваем с хита си от 1970 г. „I Hear You Knocking“, е приет по спешност в болница, след като състоянието му рязко се влошава.

Съпругата на музиканта, Карин Сесилия „Сичи“ Едмъндс, разкри шокиращата новина в емоционална публикация във Facebook в четвъртък, 29 юли.

„Любимият ми съпруг, с когото сме заедно от 40 години, получи сериозен сърдечен арест“, написа тя. „Той издъхна в ръцете ми, докато отчаяно се опитвах да го върна към живот.“

Едмъндс, на 81 години, е съживен благодарение на съвместните усилия на съпругата си и медицинска сестра, които му прилагат интензивна сърдечна реанимация (CPR).

„Все още съм в шок и мисля, че имам посттравматично стресово разстройство след това ужасяващо преживяване“, допълни Сичи. „Той очевидно има мозъчно увреждане и сериозна загуба на памет.“

„Рискът от нов, животозастрашаващ сърдечен арест остава висок“, предупреди тя. „Ако това се случи отново, шансът за оцеляване е практически нулев.“

„Предстои му дълго и тежко възстановяване, ако изобщо преживее. И двамата преминаваме през това“, завършва Сичи. „Но съзнанието, че около нас има добросърдечни хора като вас, прави това изключително трудно пътуване поне малко по-поносимо.“

Роден в Кардиф, Уелс, на 14 април 1944 г., Дейв Едмъндс пробива в музикалната сцена през 1968 г., когато се присъединява към блус рок групата Love Sculpture.

