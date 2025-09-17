Свят

Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия

Руският външен министър обвини ЕС и НАТО че саботират "мирния процес" в Украйна

17 септември 2025, 17:48
Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия
Източник: Getty Images

К иев се опитва да саботира усилията на американското правителство за решаване на конфликта, заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици, посветена на войната в Украйна, предаде ТАСС.

Министърът също така отбеляза, че обменът на територии или опитът да се "съблазни" руския президент Владимир Путин с възстановяване на търговията със САЩ по въпроса за Украйна няма да дадат резултат.

По думите на Лавров, властите в Киев се опират на мнението на "партията на войната".

Как Русия открадна историята и езика на Украйна

"В Европа, а и в Америка има някои политици, особено в Конгреса, които принадлежат към тази партия", каза руският министър.

"Лидерите на Европейския съюз и страните от НАТО искат да провалят мирния процес в Украйна", обяви Лавров и добави: "Европа се опитва доста безскрупулно да си извоюва място на масата за преговори. Въпреки че от позицията, която тя изповядва, от позицията на реваншизма, на нанасянето на стратегическо поражение на Русия, разбира се, няма какво да прави на масата на преговорите".

"Европейският съюз и натовски Брюксел искат именно това: те, разбира се, искат да провалят мирния процес“, отбеляза руският външен министър.

"Европа обмисля и изпращането на свои контингенти, както казах, в Украйна, които, както вече обявихме, ще се смятат за легитимна военна цел" за Русия, подчерта Лавров.

По думите му, разсъжденията на европейските лидери за създаването на забранена за полети зона над Украйна напомнят "терзанията на героите на Илф и Петров, тоест хора, които не носят отговорност за нищо, но обичат да се представят за големи дейци и да говорят за неща и за въпроси, в решаването на които не са в състояние да направят нищо."

"Ще настояваме, разбира се, да има гаранции за сигурност. Ние постигнахме това през февруари 2014 г., а след това и година по-късно, когато бяха съгласувани и одобрени новите принципи и споразумения", каза руският министър.

Лавров отбеляза, че тези гаранции за сигурност, трябва да се основават на принципа на неделимост на сигурността и на принципа, според който никоя страна няма право да укрепва своята сигурност за сметка на сигурността на други.

Той добави, че властите в Киев вече не могат да представляват интересите на Крим, Донбас и Новорусия (така през XIX век Руската империя нарича по-голямата част от Украйна - бел. ред.)

Как Русия пренаписва историята

Лавров също повтори пропагандната теза на Москва, че руският език бил забранен със закон в Украйна, което реално не отговаря на истината.

Руският министър посочи още, че Украинска православна църква принадлежи към Московската патриаршия.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Русия война Украйна Сергей Лавров
Последвайте ни
Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия

Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия

Въвеждат нов вид винетка

Въвеждат нов вид винетка

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

pariteni.bg
Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Издирват изчезнал човек в София

Издирват изчезнал човек в София

България Преди 29 минути

Георги Ганчев е напуснал дома си на 30 август

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

България Преди 1 час

Промените са заради геодезическо заснемане и премахване на крайпътна растителност

.

Кошер 2025 стартира: Най-голямото бизнес събитие в България събира хиляди участници и стотици компании

Любопитно Преди 3 часа

В рамките на два дни София става сцена на вдъхновяващи разговори, нови професионални срещи и реални възможности за растеж

Карди Би очаква бебе номер четири!

Карди Би очаква бебе номер четири!

Любопитно Преди 3 часа

"Сега можете да купите албума ми, за да мога да купя памперси и пелени "

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Не просто футбол Преди 3 часа

От началото на юни до началото на септември 2025 г. българските клубове са осъществили 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

Съдиите по дело за Благомир Коцев си направиха отвод

България Преди 3 часа

Преди дни защитата му поиска кметът на Варна да бъде освободен

.

Филмът „Дяволски игри“ с турне в България

Любопитно Преди 3 часа

Фентъзи трилърът с Мики Рурк, Гари Стреч и Деси Тенекеджиева посреща и зрители в неравностойно положение в серия от благотворителни прожекции

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Мелания Тръмп носи най-драматичната си шапка досега

Свят Преди 3 часа

Разкриха истинската причина за това, че не е направила реверанс по време на държавното посещение в Обединеното кралство

<p>Конфликтът&nbsp;между Испания и Израел взе първите си&nbsp;жертви&nbsp;</p>

Конфликтът между Испания и Израел заплашва Евровизия и Световното първенство по футбол

Свят Преди 4 часа

Мадрид заплаши с бойкот Евровизия, ако на Израел е позволено да участва - а конфликтът се пренесе и на футболния терен

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

Свят Преди 4 часа

Неговите разпоредби обхващат широк спектър от области, от военно сътрудничество до търговия и културен обмен.

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

България Преди 4 часа

Кристалина Георгиева активно подкрепя България

Полицията издирва изчезнал човек от Нови пазар

Полицията издирва изчезнал човек от Нови пазар

България Преди 4 часа

Мъжът е обитател на Дома за стари хора в града

Снимката е илюстративна

Водолази извадиха за първи път артефакти от потъналия преди век „Британик“

Любопитно Преди 5 часа

Към момента изкараните артефакти се съхраняват в гръцката столица Атина

ЕС разкри план да удари Израел с мита и санкции

ЕС разкри план да удари Израел с мита и санкции

Свят Преди 5 часа

Съюзът иска да спре около 20 милиона евро директна подкрепа за различни израелски проекти, според висши служители на ЕС

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

България Преди 5 часа

Вносители са депутати от ГЕБР, БСП и ИТН

<p>Кога ще е &quot;мистериозната&quot; сватба на Селена Гомес и Бени Бланко?</p>

Разкрити са подробности за "мистериозната" сватба на Селена Гомес и Бени Бланко

Любопитно Преди 5 часа

„Всички гости ще бъдат взети и откарани до мястото, без да знаят предварително къде отиват“

Всичко от днес

От мрежата

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Доналд Тръмп към принцеса Кейт: Красива си, толкова си красива! (СНИМКИ)

Edna.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Тен Хаг отказал завръщане в Нидерландия, за да защити неустойката си след уволнението от Леверкузен

Gong.bg

Бундеслига токшоу (17.09.2025)

Gong.bg

Разлог запали свещичка за Иван - детето, което загина след падане от парашут

Nova.bg

За агресивно поведение отнемат шофьорски книжки в Гърция

Nova.bg