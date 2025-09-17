К иев се опитва да саботира усилията на американското правителство за решаване на конфликта, заяви руският външен министър Сергей Лавров на кръгла маса за чуждестранни посланици, посветена на войната в Украйна, предаде ТАСС.

Министърът също така отбеляза, че обменът на територии или опитът да се "съблазни" руския президент Владимир Путин с възстановяване на търговията със САЩ по въпроса за Украйна няма да дадат резултат.

По думите на Лавров, властите в Киев се опират на мнението на "партията на войната".

"В Европа, а и в Америка има някои политици, особено в Конгреса, които принадлежат към тази партия", каза руският министър.

"Лидерите на Европейския съюз и страните от НАТО искат да провалят мирния процес в Украйна", обяви Лавров и добави: "Европа се опитва доста безскрупулно да си извоюва място на масата за преговори. Въпреки че от позицията, която тя изповядва, от позицията на реваншизма, на нанасянето на стратегическо поражение на Русия, разбира се, няма какво да прави на масата на преговорите".

"Европейският съюз и натовски Брюксел искат именно това: те, разбира се, искат да провалят мирния процес“, отбеляза руският външен министър.

"Европа обмисля и изпращането на свои контингенти, както казах, в Украйна, които, както вече обявихме, ще се смятат за легитимна военна цел" за Русия, подчерта Лавров.

По думите му, разсъжденията на европейските лидери за създаването на забранена за полети зона над Украйна напомнят "терзанията на героите на Илф и Петров, тоест хора, които не носят отговорност за нищо, но обичат да се представят за големи дейци и да говорят за неща и за въпроси, в решаването на които не са в състояние да направят нищо."

"Ще настояваме, разбира се, да има гаранции за сигурност. Ние постигнахме това през февруари 2014 г., а след това и година по-късно, когато бяха съгласувани и одобрени новите принципи и споразумения", каза руският министър.

Лавров отбеляза, че тези гаранции за сигурност, трябва да се основават на принципа на неделимост на сигурността и на принципа, според който никоя страна няма право да укрепва своята сигурност за сметка на сигурността на други.

Той добави, че властите в Киев вече не могат да представляват интересите на Крим, Донбас и Новорусия (така през XIX век Руската империя нарича по-голямата част от Украйна - бел. ред.)

Лавров също повтори пропагандната теза на Москва, че руският език бил забранен със закон в Украйна, което реално не отговаря на истината.

Руският министър посочи още, че Украинска православна църква принадлежи към Московската патриаршия.