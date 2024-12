Лавров: САЩ арогантно игнорират нашите предупреждения

Н а Русия ще се наложи да се откаже от едностранния си мораториум върху разполагането на ракети със среден и малък обсег, тъй като той е нежизнеспособен, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Лавров каза това в публикувано днес интервю за новинарската агенция РИА Новости.

#Russia will scrap a proposed moratorium on the deployment of short- and medium-range missiles as the United States started to deploy such weapons, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov says.https://t.co/4MYnES67QO