Къщата, в която мистериозно починаха Британи Мърфи и съпругът ѝ, се продава за 18 млн. долара

К ъща с мрачна холивудска история търси следващия си собственик.

Покойната Британи Мърфи почина в къщата в Холивуд Хилс на 32-годишна възраст на 20 декември 2009 г. Пет месеца по-късно съпругът ѝ Саймън Монджак е открит мъртъв в имота.

През изтеклите 15 години мистериите около смъртта им продължават - както и спекулациите за възможната роля на бившия им дом в объркващата история.

След смъртта на Мърфи и Монджак къщата няколко пъти е сменяла собственика си, а настоящите собственици, които са закупили имота през 2020 г., наскоро отново го обявиха за продажба.

В момента той се продава на цена 17 995 000 долара.

От обявата става ясно, че къщата е „преродена“, тъй като е „претърпяла пълна метаморфоза“, откакто Мърфи е бил там. Екстериорът ѝ е „преработен“, а интериорът и откритите жилищни пространства са освежени. Но едно бързо търсене на адреса разкрива по-дълбоката му история.

Мърфи се нанася в къщата през 2003 г., след като я купува напълно обзаведена от Бритни Спиърс за 3,85 млн. долара, според данните за собствеността. Тя живее в къщата по-малко от шест години с Монджак, за когото се омъжва през май 2007 г.

В деня, в който Британи умира, майка ѝ Шарън Мърфи, която живее с двойката, се обажда на 911, когато звездата от „Безпомощни“ припада в 8 ч. сутринта, след като от няколко дни изпитва симптоми, подобни на грип. Пожарната служба на Лос Анджелис се отзовала на повикването и актрисата била откарана в медицинския център Cedars-Sinai, където по-късно била обявена за мъртва.

Причината за смъртта ѝ е установена като нелекувана пневмония, съчетана с анемия и лекарствена интоксикация от медикаменти с рецепта и без рецепта, включително болкоуспокояващи и лекарства за простуда.

Майката на Саймън, Линда Монджак, обаче изказва предположения, че преди смъртта на сина ѝ в дома е имало „тежка плесен“, като през 2013 г. казва пред Daily Mail „Всичко, което знам, е, че преди смъртта на Саймън той имаше халюцинации, че от кожата му пълзят неща.“

Преди това тази теория беше отхвърлена от службата на съдебния лекар през 2010 г. И Британи, и бившата собственичка на дома, Бритни Спиърс, съобщиха, че са смятали, че има нещо зловещо в това място.

Спиърс, която се срещаше с Джъстин Тимбърлейк, когато живееше в къщата, твърди, че е имала свръхесествена среща, която я накарала да напусне имота и никога да не се върне.

Бившата гримьорка на певицата, Джулиан Кей, разказа за ситуацията в епизод на подкаста We Need to Talk About Britney през февруари 2021 г.

„Спиърс имаше онова място на Сънсет Плаза - и само ще кажа, че това е наистина странно... Тя ми се обади... Накарах моя приятелка да ѝ направи лечение с рейки“, обяснява Кей. „Той беше дошъл; предполагам, че тя е имала луд парти уикенд и е имала нужда да се отпусне. Той си тръгна, а тя се кълне в Бога, че е отворил някакъв духовен портал или нещо подобно и тези лоши духове са влезли ... и са се опитали да я бутнат по стълбите или нещо лудо.“

„Беше толкова лошо, че тя си тръгна“, допълва Кей, твърдейки, че Спиърс е избягала в хотел Casa Del Mar и никога не се е връщала в къщата. „Тя каза: „Знам, че ще ме помислите за луда. Аз не съм луда. Знам какво съм видяла. Знам какво почувствах“.

Въпреки че Мърфи никога не е твърдяла, че е виждала духове, тя изглежда е имала усещането, че нещо в дома не е наред. В интервю за „Холивудски репортер“ от януари 2011 г., малко след смъртта ѝ, Монджак споделя, че покойната му съпруга се е опитвала да избягва дома на всяка цена.

„Тя абсолютно ненавиждаше къщата“, казва Саймън пред THR. Той заявявя пред репортери, че Мърфи смятала, че имотът носи нещастие.

В миналото къщата е имала известен късмет на пазара на недвижими имоти. През последните няколко години тя няколко пъти е била обявявана за продажба и отдаване под наем (за последно за 75 000 долара на месец).

Разположеното на площ от 9400 кв. м. жилище с шест спални, девет бани и две тераси е било обявено за кратко за продажба от настоящите собственици през лятото на 2024 г. с цена от 19 млн. долара, преди да бъде премахнато.

Настоящата искана цена е с един милион долара отстъпка, но след близо три месеца тя все още търси следващия си обитател.

