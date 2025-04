Кърваво нападение във Вирджиния: Трима загинали и трима ранени при масова стрелба

П о данни на правоохранителните органи трима души са убити, а други трима са ранени при стрелба във Вирджиния във вторник вечерта, предаде Асошиейтед прес.

