Трима убити и 14 ранени при стрелба в парк в Ню Мексико

С трелба в Лас Крусес, Ню Мексико, отне живота на трима души и рани 14, съобщиха от местната полиция в официалната си страница във Facebook. Властите уточниха, че двама от загиналите са били на 19 години, а третият – на 16 години, докато възрастта на ранените варира между 16 и 36 години.

BREAKING: 3 dead, 14 injured in New Mexico shooting, police sayhttps://t.co/kvqQJmfyEX