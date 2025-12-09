Кървав развод: Майка и 6-годишните ѝ близнаци намерени мъртви в дома им

М айка и 6-годишните ѝ близнаци застреляни в имение за 760 000 долара по време на ожесточена разводна битка с доктор съпруг, съобщават властите.

Телата на 40-годишната Чарити Билис и двете ѝ деца бяха открити на 3 декември в дома им в Бонанза, Арканзас, близо до границата с Оклахома, по време на проверка за благосъстоянието им, съобщава The Post .

Отчужденият ѝ съпруг, д-р Рандъл Билис, е арестуван през март за домашно насилие, след като е опитал да задуши жена си в дома им. Той се признава за виновен и получава едногодишна условна присъда, като е задължен да плати над 1500 долара съдебни разноски.

Същия месец Чарити подава молба за развод и иска пълно попечителство над децата, показват съдебни документи. Те са открити мъртви ден след съдебното заседание в Съдебната палата на окръг Себастиан.

На това заседание д-р Билис е получил съвместна опека над децата, което е било финалното производство по развода, съобщават източници и адвокатът на лекаря, Майкъл Пиърс.

През август Чарити публикува коментар под новинарска статия, в който описва „своето сражение“.

„Аз съм жертва, а ме третират като проблем, докато извършителят – местен лекар – е защитен от системата, която трябва да ни защитава“, пише тя.

„Опитах се да се свържа с прокурор Даниел Шу, но той дори не прие писмото ми. Гласът ми като жертва е заглушен. Това не е само за мен – това е за система, която защитава извършители и отхвърля жертвите. На карта са живота на невинни деца.“

Адвокатът Пиърс заяви, че д-р Билис е съдействал на властите и подкрепя разследването на шерифството на окръг Себастиан. „Надяваме се шерифството да открие истината за това, какво се е случило с г-жа Чарити Билис и децата им.“