Криза в Белия дом: Призоваха Джей Ди Ванс да обяви Тръмп за недееспособен

Журналистът Скот Макконъл, основател и редактор на списание The American Conservative, призова вицепрезидента Джей Ди Ванс да изрази подкрепата си за предаване на властта на основание 25-ата поправка

24 март 2026, 11:28
Джей Ди Ванс   
Източник: GettyImages

Ж урналистът Скот Макконъл, основател и редактор на списание The American Conservative, призова вицепрезидента Джей Ди Ванс да изрази подкрепата си за предаване на властта на основание 25-ата поправка, съобщава Newsweek.

„Моят съвет към Ванс: обявете подкрепата си за преход по 25-ата поправка“, написа Макконъл в X в неделя. „Кажете, че (сенаторът-бел. ред.) Крис Мърфи или подобен човек ще бъде вицепрезидент. Обявете, че НЯМА да бъдете кандидат през 2028 г. Използвайте позицията си и достъпа до медиите, за да обясните защо това е необходимо. Не подавайте оставка“, добави той.

В последваща публикация, обяснявайки избора си на Мърфи, Макконъл написа: „Демократ против войната, умен и не прекалено „woke”.

25-ата поправка установява правната рамка за прехвърляне на президентската власт към вицепрезидента, ако президентът стане недееспособен или неспособен да изпълнява задълженията си, почине, подаде оставка или бъде отстранен чрез импийчмънт.

Медии отбелязват, че Ванс е избягвал да дава публични изрази на доверие по отношение на войната, както направи при американското залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро през януари.

Попитан за съвета си към Тръмп относно Иран, той каза пред репортери на 13 март: „Не искам да ви разочаровам, но няма да се появя тук и пред Бога и всички останали да ви кажа точно какво съм казал в онази стая по време на класифицирани разговори“, като се позова на Ситуационната стая.

„Отчасти защото не искам да отида в затвора и отчасти защото смятам, че е важно президентът на Съединените щати да може да разговаря със своите съветници, без тези съветници да разкриват всичко пред американските медии“, продължи той.

Според ново проучване на POLITICO, проведено от 13 до 18 март от базираната в Лондон компания Public First, 81% от самоопределящите се като MAGA избиратели и 61% от не-MAGA избирателите, които са подкрепили връщането на Тръмп на власт през 2024 г., са подкрепили ударите срещу Иран миналия месец. Докато повечето републиканци запазват доверието си в президента, само 43% от американските избиратели подкрепят ударите, според същото проучване.

Мнозинство от MAGA републиканците, 58% от анкетираните, заявяват, че вярват, че САЩ трябва да постигнат целите си в Иран, дори ако това означава загуба на още американски животи. Този дял спада до 44% сред не-MAGA избирателите на Тръмп, според проучването.

Идеята Ванс да поеме властта периодично се появява отново след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2025 г., когато на 78-годишна възраст той стана най-възрастният човек, поел поста.

Какво гласи 25-ата поправка?

25-ата поправка е изготвена от Конгреса след убийството на президента Джон Ф. Кенеди през 1963 г. и ратифицирана от 38 щата през 1967 г. Тя е въведена, за да подготви страната за медицински извънредни ситуации и недееспособност, които биха могли да попречат на президента да изпълнява нормалните си задължения.

Първият раздел на поправката гласи: „В случай на отстраняване на президента от длъжност или на неговата смърт или оставка, вицепрезидентът става президент“.

Четвъртият раздел гласи, че вицепрезидентът може да стане президент, когато той, заедно с мнозинство от кабинета, преценят, че президентът е „неспособен да изпълнява правомощията и задълженията на своята длъжност“.

25-ата поправка поставя висок праг за замяна на президента с вицепрезидента и широко се разглежда като крайна мярка.

Доналд Тръмп е бил обект на призиви за 25-ата поправка и преди

Демократите са призовавали за прилагане на четвъртия раздел на 25-ата поправка на няколко пъти от първия мандат на Тръмп в Белия дом, включително след бунтовете в Капитолия на 6 януари 2020 г.

През август конгресменът от Калифорния Максин Уотърс призова за прилагане на 25-ата поправка срещу Тръмп, след като президентът отстрани Лиза Кук от борда на Федералния резерв, заявявайки, че това може да разклати американската икономика.

„Време е да се призове за член (поправка) 25 от Конституцията на Съединените американски щати, за да се установи неговата негодност, да се установи, че нещо не е наред с този президент. И бих предложила да действаме много решително, за да говорим за опасността за тази страна и за нашата демокрация и да не си играем с това, защото това е абсолютно едно от най-разрушителните неща, които този президент може да направи“, каза калифорнийската демократка по време на участие в предаването The Weeknight на MSNBC.

„Това на практика може да разклати цялата икономика. Това може сериозно да повлияе на случващото се на Уолстрийт, на лихвените проценти, на способността на президента на Съединените щати да взема решения, от които той лично ще има полза“, добави Уотърс.

През октомври губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер, демократ и открит критик на Тръмп, заяви, че решението на Тръмп да изпрати войски в американски градове като част от мерките му срещу имиграцията поражда опасения относно неговото психическо състояние.

„Изпращането на войски в градовете, мислейки, че това е някакво тренировъчно поле за война или че наистина има някаква вътрешна война в Съединените щати, е откровено безумно и аз съм загрижен за здравето му“, каза Прицкер, сравнявайки президента с авторитарния лидер на Русия Владимир Путин.

„Има нещо сериозно нередно с този човек и 25-ата поправка трябва да бъде задействана“, добави Прицкер.

През януари демократите поставиха под въпрос психическото състояние на президента, след като той многократно предложи САЩ да поемат контрол над Гренландия дори против волята на живеещите на острова, като конгресменът Ясамин Ансари, демократ от Аризона, нарече Тръмп „психично болен“.

„Президентът на Съединените щати е изключително психически нестабилен и това поставя животът на всички наш в риск. 25-ата поправка съществува с причина, трябва да я задействаме незабавно“, каза тя в публикация в социалните мрежи.

След като САЩ предприеха съвместни удари с Израел срещу Иран в края на февруари, което предизвика продължаващата война в Близкия изток, демократите отново изразиха опасения относно психическото състояние и способността на президента да ръководи страната, въпреки че републиканците отхвърлиха тези притеснения.

По темата

Източник: Newsweek    
25 поправка Доналд Тръмп Джей Ди Ванс Прехвърляне на президентска власт Политика на САЩ Психическо състояние Скот Макконъл Критики към Тръмп Удари срещу Иран Вицепрезидент
Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

Пари за бензин: Как да вземете помощ от 20 евро на месец и кой има право на компенсация

„Ти каза: „Хайде да го направим“ – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

„Ти каза: „Хайде да го направим“ – Тръмп обвини Хегсет за войната в Иран

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Български астрономи откриха нова „свръхземя“: Планета без аналог в нашата система

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Течен лукс: Къде сервират горещ шоколад за 1000 долара

Печели ли се от соларен панел на блока

Печели ли се от соларен панел на блока

pariteni.bg
Автомобилът става бреме в Париж, а големият SUV – голямо бреме

Автомобилът става бреме в Париж, а големият SUV – голямо бреме

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 2 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 2 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 2 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 2 дни
Снимката е илюстративна

С ракета по-дълга от двуетажен автобус: Може ли Иран да удари Великобритания?

Свят Преди 35 минути

След атаката срещу базата „Диего Гарсия“, Израел предупреди, че иранските ракети „Хоррамшахр“ вече достигат до Лондон и Париж. Докато експерти анализират как Техеран е увеличил обсега си, британското правителство успокоява, че заплахата е недоказана

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Тръмп насочва вниманието си към Куба

Свят Преди 37 минути

Администрацията му подготвя смяна на режима, докато островът се бори с икономическа криза

Мощна експлозия в петролна рафинерия в Тексас

Мощна експлозия в петролна рафинерия в Тексас

Свят Преди 51 минути

Целият персонал, близо 800 души, е бил евакуиран

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

Йотова на среща с КЗК: Могат ли да бъдат повлияни цените на горивата

България Преди 1 час

След преливането на язовирите: Кой контролира водната стихия и в безопасност ли са населените места?

След преливането на язовирите: Кой контролира водната стихия и в безопасност ли са населените места?

България Преди 1 час

След интензивните валежи и бързото снеготопене в планинските райони, хидрологичната обстановка в страната остава динамична

Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина

Автомобил с българска регистрация се вряза в кафене в Атина

Свят Преди 1 час

Шофьорът е загубил контрол над превозното средство

<p>Италианците казаха &quot;Не&quot;: Мелони загуби битката за съдебната реформа</p>

Мелони изгуби референдума за реформа на съдебната система в Италия

Свят Преди 1 час

Самата Мелони повтори няколко пъти преди гласуването, че няма да подаде оставка

НАТО строи нов военен корпус в Турция, плановете са започнали миналата година

НАТО строи нов военен корпус в Турция, плановете са започнали миналата година

Свят Преди 1 час

Министерството на отбраната твърди, че инициативата не е свързана с Иран, а е в рамките на регионалните стратегически планове на Алианса

<p>Огромна дупка зее в мерките за сигурност на ЕС, &quot;оформена като Путин&quot;</p>

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Свят Преди 1 час

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Свят Преди 1 час

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Тихата игра на Пекин: Защо Китай не бърза да спасява Иран и как печели от хаоса

Свят Преди 1 час

Ще се опита ли Пекин да помогне на режима в Техеран

<p>Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома</p>

БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома

БезГранично Преди 2 часа

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния“ пазар и защо сменя стратегията си

Технологии Преди 2 часа

Apple винаги се е асоциирала с премиум устройства на подобаващи цени. Но през последните няколко години компанията започна устремен курс към предлагане на продукти на все по-достъпни цени и изглежда сякаш отстъпва от традиционната си стратегия

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

„Заплахите не спират“: Жители на кв. „Филиповци” отново на протест заради незаконни постройки

България Преди 2 часа

Преди четири месеца жена, заяви, че е получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила били запалени

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Край на надеждите? Лиса Кудроу разкри ще има ли ново събиране на „Приятели“

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата отбеляза, че е намерила голяма утеха в гледането на епизоди на „Приятели“ след смъртта на Пери

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Пари Преди 2 часа

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

Всичко от днес

От мрежата

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето ви хърка

dogsandcats.bg
1

Защитиха още две вековни дървета

sinoptik.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg

Изненади преди Великден, какво да подарим на любимите хора

Edna.bg

В облаците: Синът на Калоян Димитров-Балан с първи рожден ден

Edna.bg

Огромен корупционен скандал разтърси чешкия футбол

Gong.bg

Шеф в Гьозтепе: За нас е голям късмет да имаме Стоилов, той вдигна летвата в клуба

Gong.bg

Битката за Ормузкия проток: Ще се задълбочи ли кризата с горивата

Nova.bg

Екип с водещо българско участие откри нова екзопланета от типа свръхземя

Nova.bg