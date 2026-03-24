Криза в Белия дом: Призоваха Джей Ди Ванс да обяви Тръмп за недееспособен

Ж урналистът Скот Макконъл, основател и редактор на списание The American Conservative, призова вицепрезидента Джей Ди Ванс да изрази подкрепата си за предаване на властта на основание 25-ата поправка, съобщава Newsweek.

„Моят съвет към Ванс: обявете подкрепата си за преход по 25-ата поправка“, написа Макконъл в X в неделя. „Кажете, че (сенаторът-бел. ред.) Крис Мърфи или подобен човек ще бъде вицепрезидент. Обявете, че НЯМА да бъдете кандидат през 2028 г. Използвайте позицията си и достъпа до медиите, за да обясните защо това е необходимо. Не подавайте оставка“, добави той.

В последваща публикация, обяснявайки избора си на Мърфи, Макконъл написа: „Демократ против войната, умен и не прекалено „woke”.

25-ата поправка установява правната рамка за прехвърляне на президентската власт към вицепрезидента, ако президентът стане недееспособен или неспособен да изпълнява задълженията си, почине, подаде оставка или бъде отстранен чрез импийчмънт.

Медии отбелязват, че Ванс е избягвал да дава публични изрази на доверие по отношение на войната, както направи при американското залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро през януари.

Попитан за съвета си към Тръмп относно Иран, той каза пред репортери на 13 март: „Не искам да ви разочаровам, но няма да се появя тук и пред Бога и всички останали да ви кажа точно какво съм казал в онази стая по време на класифицирани разговори“, като се позова на Ситуационната стая.

„Отчасти защото не искам да отида в затвора и отчасти защото смятам, че е важно президентът на Съединените щати да може да разговаря със своите съветници, без тези съветници да разкриват всичко пред американските медии“, продължи той.

Според ново проучване на POLITICO, проведено от 13 до 18 март от базираната в Лондон компания Public First, 81% от самоопределящите се като MAGA избиратели и 61% от не-MAGA избирателите, които са подкрепили връщането на Тръмп на власт през 2024 г., са подкрепили ударите срещу Иран миналия месец. Докато повечето републиканци запазват доверието си в президента, само 43% от американските избиратели подкрепят ударите, според същото проучване.

Мнозинство от MAGA републиканците, 58% от анкетираните, заявяват, че вярват, че САЩ трябва да постигнат целите си в Иран, дори ако това означава загуба на още американски животи. Този дял спада до 44% сред не-MAGA избирателите на Тръмп, според проучването.

Идеята Ванс да поеме властта периодично се появява отново след завръщането на президента Доналд Тръмп в Белия дом през януари 2025 г., когато на 78-годишна възраст той стана най-възрастният човек, поел поста.

Какво гласи 25-ата поправка?

25-ата поправка е изготвена от Конгреса след убийството на президента Джон Ф. Кенеди през 1963 г. и ратифицирана от 38 щата през 1967 г. Тя е въведена, за да подготви страната за медицински извънредни ситуации и недееспособност, които биха могли да попречат на президента да изпълнява нормалните си задължения.

Първият раздел на поправката гласи: „В случай на отстраняване на президента от длъжност или на неговата смърт или оставка, вицепрезидентът става президент“.

Четвъртият раздел гласи, че вицепрезидентът може да стане президент, когато той, заедно с мнозинство от кабинета, преценят, че президентът е „неспособен да изпълнява правомощията и задълженията на своята длъжност“.

25-ата поправка поставя висок праг за замяна на президента с вицепрезидента и широко се разглежда като крайна мярка.

Доналд Тръмп е бил обект на призиви за 25-ата поправка и преди

Демократите са призовавали за прилагане на четвъртия раздел на 25-ата поправка на няколко пъти от първия мандат на Тръмп в Белия дом, включително след бунтовете в Капитолия на 6 януари 2020 г.

През август конгресменът от Калифорния Максин Уотърс призова за прилагане на 25-ата поправка срещу Тръмп, след като президентът отстрани Лиза Кук от борда на Федералния резерв, заявявайки, че това може да разклати американската икономика.

„Време е да се призове за член (поправка) 25 от Конституцията на Съединените американски щати, за да се установи неговата негодност, да се установи, че нещо не е наред с този президент. И бих предложила да действаме много решително, за да говорим за опасността за тази страна и за нашата демокрация и да не си играем с това, защото това е абсолютно едно от най-разрушителните неща, които този президент може да направи“, каза калифорнийската демократка по време на участие в предаването The Weeknight на MSNBC.

„Това на практика може да разклати цялата икономика. Това може сериозно да повлияе на случващото се на Уолстрийт, на лихвените проценти, на способността на президента на Съединените щати да взема решения, от които той лично ще има полза“, добави Уотърс.

През октомври губернаторът на Илинойс Джей Би Прицкер, демократ и открит критик на Тръмп, заяви, че решението на Тръмп да изпрати войски в американски градове като част от мерките му срещу имиграцията поражда опасения относно неговото психическо състояние.

„Изпращането на войски в градовете, мислейки, че това е някакво тренировъчно поле за война или че наистина има някаква вътрешна война в Съединените щати, е откровено безумно и аз съм загрижен за здравето му“, каза Прицкер, сравнявайки президента с авторитарния лидер на Русия Владимир Путин.

„Има нещо сериозно нередно с този човек и 25-ата поправка трябва да бъде задействана“, добави Прицкер.

През януари демократите поставиха под въпрос психическото състояние на президента, след като той многократно предложи САЩ да поемат контрол над Гренландия дори против волята на живеещите на острова, като конгресменът Ясамин Ансари, демократ от Аризона, нарече Тръмп „психично болен“.

„Президентът на Съединените щати е изключително психически нестабилен и това поставя животът на всички наш в риск. 25-ата поправка съществува с причина, трябва да я задействаме незабавно“, каза тя в публикация в социалните мрежи.

След като САЩ предприеха съвместни удари с Израел срещу Иран в края на февруари, което предизвика продължаващата война в Близкия изток, демократите отново изразиха опасения относно психическото състояние и способността на президента да ръководи страната, въпреки че републиканците отхвърлиха тези притеснения.