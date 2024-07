Какво ще се случи, ако един от кандидатите за президент на САЩ изненадващо отпадне?

А мериканците се подготвят за рядък президентски реванш между двамата най-стари кандидати в историята на САЩ: 81-годишният президент Джо Байдън и 77-годишният бивш президент Доналд Тръмп.

Притесненията относно тяхната възраст, психическо състояние и възможността Тръмп да бъде осъден за престъпление и осъден на лишаване от свобода преди изборния ден повдигнаха въпроси за това какво би се случило в извънредния случай, ако някой от тях умре, стане недееспособен или внезапно се оттегли.

Ако Байдън, като действащ президент, умре или се оттегли, вицепрезидентът Камала Харис ще поеме правомощията на президент съгласно 25-ата поправка.

What would happen if Biden decided to leave the race?

Please summarize the following article in 500 to 700 words.

Joe Biden’s recent debate performance has raised concerns among Democrats about the possibility of him leaving the presidential race. It is a complicated situation… pic.twitter.com/95Gg8GZz74 — World History Quizzes (@History_quiz_) June 29, 2024

Но замяната на Байдън или Тръмп като предполагаемите кандидати на тяхната партия за президент – перспектива, която е напълно хипотетична – е по-сложна. В случай на непредвидено овакантяване, партийните правила, щатските и федералните изборни закони и конституцията на САЩ биха ръководили това, което несъмнено би било объркан процес.

Представянето на Джо Байдън в президентския дебат миналата седмица незабавно предизвика нови въпроси от притеснени демократи дали той ще напусне президентската надпревара.

Това няма да е лесен процес, тъй като Байдън вече е предполагаемият кандидат на демократите и преобладаващият избор на първичните избиратели. Той срещна малка опозиция по време на първичния сезон и фактът, че спечели почти всички делегати на партията, означава, че е много малко вероятно той да бъде принуден да напусне надпреварата против волята си.

Тази сегашна първична система, която овластява гласоподавателите на първичните избори пред партийните големци, по същество произтича от недоволството, след като демократите избраха вицепрезидента Хюбърт Хъмфри за свой кандидат през 1968 г.

A THOUGHT FOR TODAY:

Freedom is hammered out on the anvil of discussion, dissent, and debate.

-Hubert Humphrey, US Vice President (27 May 1911-1978) pic.twitter.com/JDkRHX0riB — A.Word.A.Day (@awad) May 27, 2024

Дори след като президентът Линдън Джонсън се отказа от президентската надпревара през същата година, признавайки неговата избледняваща популярност и опозиция до войната във Виетнам, Хъмфри представляваше продължение на виетнамската политика на Джонсън на Демократическата национална конвенция в Чикаго. Насилието избухна, когато протестиращите се сблъскаха с полицията, когато Хъмфри прие номинацията.

Нещата биха били много различни през 2024 г., ако Байдън реши да напусне надпреварата, въпреки че конгресът на демократите ще се върне в Чикаго през август.

What happens if a US presidential candidate dies? | US elections 2024 | The Guardian https://t.co/VT71jfKCca — J.M. Hamilton (@jmhamiltonblog) June 28, 2024

Какво се случва, ако Байдън или Тръмп трябва да бъдат сменени?

Отговорът, казват експертите, зависи до голяма степен от това кога се появява свободното място. След номинационния събор на партията ли? Преди изборния ден? Ами ако спечелилият кандидат вече не е в състояние да положи клетва? Времето има значение.

Ако се случи неочакваното, работата по заместването на кандидата за президент ще падне на „10 000 души, за които никой никога не е чувал“, според Илейн Камарк, член на комисията по правилата на Националния комитет на Демократическата партия и старши сътрудник в института Брукингс. Колективно те представляват делегатите на конгреса, членовете на националните комитети на партиите, 538-те членове на избирателната колегия и 435-те членове на Камарата на представителите.

Източник: БТА

Ами ако се случи преди конгреса на партията?

Байдън и Тръмп са осигурили достатъчно делегати, за да бъдат номинирани от партиите си в средата на март, но нито един от тях няма да бъде избран официално до конгресите това лято. Националният конгрес на Републиканската партия ще се проведе в Милуоки в средата на юли. Демократическата конвенция ще се проведе месец по-късно в Чикаго.

Преди това партиите ще продължат да провеждат предварителни избори, фракции и конвенции, избирайки делегати, които да изпращат на конвенциите.

Ако Байдън или Тръмп се оттеглят или умрат, преди да бъдат официално номинирани, техните делегати ще пристигнат на конгреса в Милуоки или Чикаго до голяма степен необвързани. Номиниран за заместник тогава вероятно ще бъде избран на конвенцията в объркана битка на пода. Представете си бясна търговия с коне, задкулисни сделки и публични речи.

Демократите също имат система от „суперделегати“ – необвързани висши партийни служители и избрани лидери, чиято подкрепа е ограничена при първото гласуване, но които биха могли да играят решаваща роля в следващите кръгове.

Дали съперникът автоматично ще се премести в горната част на билета?

Източник: getty images

Краткият отговор е не. Нито Харис, нито евентуалният избор на Тръмп за вицепрезидент, биха станали номинирани автоматично. Но делегатите обикновено са хора с известна степен на лоялност към кандидата или партията. Така че по всяка вероятност вицепремиерът ще се окаже силен претендент за номинацията.

Предполага се, че делегат на Байдън би бил готов да подкрепи Харис, който, в случай че Байдън умре или се разболее критично, вече ще служи като президент. Въпреки това, ако се появи свободно място, е възможно алтернативни кандидати да излязат напред - представете си губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм или колегата му от Мичиган Гретхен Уитмър.

От страна на републиканците, Тръмп все още не е избрал свой съперник. Подгласникът за номинацията на Републиканската партия, Ники Хейли, се оказа дълбоко непопулярен сред партийната база и можеше да се бори да спечели делегатите на Тръмп, ако не беше номинираният.

Случвало ли се е това преди?

Много американци няма да запомнят първичните избори на Демократическата партия през 1968 г., когато президентът Линдън Джонсън обяви, че няма да се кандидатира за преизбиране, след като спечели с малко първичните избори на партията в Ню Хемпшир през март. Седмици преди това сенатор Робърт Ф. Кенеди стартира кампанията си за президентската номинация на партията. Той беше убит през юни, след като спечели първичните избори в Калифорния.

Вицепрезидентът на Джонсън, Хюбърт Хъмфри, в крайна сметка натрупа достатъчно делегати чрез подкрепата на партийни хора, за да спечели номинацията на Демократическата партия. Но конгресът през онази година беше толкова катастрофален за партията, която впоследствие загуби президентските избори, че наложи преразглеждане на цялата първична система, което доведе до действащия днес процес на номиниране, ръководен от състезание.​

Може ли Конгресът да отложи изборите?

Възможно е, но невероятно. Датата на изборите е определена от федералния закон, вторник след първия понеделник на ноември, който е 5 ноември.

И двете камари на Конгреса ще трябва да одобрят мярка за забавяне на изборите, а президентът ще трябва да я подпише, което е малко вероятно при разделено правителство.

Източник: ЕПА/БГНЕС

Какво се случва, ако кандидатът е недееспособен, а не мъртъв?

Времето все още би имало значение. Правилата и законите все още ще важат. Но сценарият придобива нова степен на сложност.

„Всички тези въпроси стават много по-сложни в ситуации, в които имате увреждане или физически не можете да положите клетва“, каза Мюлер. „Просто има повече непредвидени обстоятелства, които нямате, когато става въпрос за смърт.“

Ами ако спечелилият кандидат умре след изборния ден?

Важно е да запомните как протича процесът на президентските избори. За да спечели Белия дом, кандидатът трябва да натрупа мнозинство от избирателите – 270 – в избирателната колегия. Във всеки щат политическите партии избират списък с избиратели и гласоподавателите гласуват за избирателите на партията.

„Когато гласувате за президент, всъщност не гласувате за Джо Байдън или Доналд Тръмп“, каза Камарк. „Вие гласувате за набор от избиратели, които са избрани в този щат като част от избирателната колегия.“

След изборите групата от избиратели на печелившия кандидат-президент, обикновено верни на партията привърженици, проверени от местните партийни лидери за ролята, се събират в своите щати, за да гласуват за президент и вицепрезидент. Тази година това се случва на 17 декември.

Някои щати „задължават“ избирателите да гласуват за победителя в изборите в техния щат, закони, които бяха потвърдени от върховния съд в решение от 2020 г., но други щати позволяват на избирателите повече независимост да дават „неверни гласове“. Съдията от Върховния съд Елена Каган добави в бележка под линия, че „нищо в това становище не трябва да се приема, за да позволи на щатите да обвържат избирателите с починал кандидат“.

Ако избирателите не са се срещнали, когато се появи овакантеното място, те ще бъдат силно стимулирани да се обединят около заместващ кандидат, определен от партията. Вице-партньорът би бил очевиден избор, но отново не е задължителният.

Избирателите можеха също така да решат да подкрепят починалия кандидат и съгласно 20-та поправка новоизбраният вицепрезидент ще стане избран президент.

Какво се случва, ако спечелилият кандидат умре преди Конгресът да обяви победител?

Новоизбраният Конгрес ще се събере, за да удостовери резултатите от президентските избори чрез преброяване на гласовете на избирателите. По традиция това е било церемониално събитие. Но през 2020 г. насилствена тълпа от привърженици на Тръмп превзе Капитолия на САЩ в неуспешен опит да попречи на Конгреса да удостовери победата на Байдън.

В тази поляризирана и напрегната среда има опасения за това как избраните длъжностни лица в Конгреса ще се справят със ситуация, в която победителят от гласуването на електоралната колегия не може да поеме президентския пост. Реформите, направени след въстанието на Капитолия на 6 януари, затрудниха членовете на Конгреса да възразят срещу преброяването на определени електорални гласове, партизанска практика. Но Конгресът щеше да действа в неизследвана територия.

Има ли прецедент?

Не. Нито един спечелил кандидат за президент не е починал в периода между изборния ден в началото на ноември и встъпването в длъжност на 20 януари.

Но има един пример за губещ кандидат за президент, който умира след изборния ден. През 1872 г. кандидатът за президент на Демократическата партия Хорас Грийли умира след загуба на изборите от Улисис Грант, но преди гласуването на избирателната колегия. Въпреки че смъртта му не повлия на резултата, имаше дебат какво да се прави с 66-те гласа на електоралната колегия, които той спечели. Повечето избиратели избраха да гласуват за друг кандидат и Конгресът реши да не брои трите гласа, подадени за починалия Грийли.

Някои експерти казват, че решението на Конгреса да не брои гласовете не трябва непременно да се приема като прецедент, особено защото се случи преди ратифицирането на 20-ата поправка. Други твърдят, че членовете на Конгреса може да са решили въпроса по различен начин, ако гласовете биха повлияли на резултата.

🇺🇸1872 Election -- Overview🇺🇸

After his first term in office, Ulysses Grant was up for reelection in 1872. Despite a split within the Republican Party, the incumbent president was able to defeat the Democratic-endorsed Liberal Republican nominee Horace Greeley.



Grant was… pic.twitter.com/dV572mqTCu — History Calendar (@historycalendar) February 27, 2024

И така, какво казва 20-ата поправка?

Раздел 3 от 20-та поправка гласи : „Ако в момента, определен за началото на мандата на президента, избраният президент е починал, избраният вицепрезидент става президент.“

Но има известен дебат кога печелившият кандидат става новоизбран президент. Дали след гласуването на избирателите на 17 декември или не преди съвместна сесия на Конгреса да преброи гласовете на избирателите на 6 януари?

„Балансът на научните мнения твърди, че избраният президент и вицепрезидент се избират, след като се подаде електоралният вот“, според бележка от 2020 г. на изследователската служба на Конгреса. Но самият закон оставя известна неяснота.

Как ще изглежда на избирателите?

Учудващо, но това са само някои от хипотетичните сценарии, които биха могли да се развият.

Ако се случи неочакваното, партиите ще се борят за политическо предимство и лошите актьори вероятно ще се опитат да се възползват от хаоса. Това ще бъде особено вярно в случай, че резултатите от изборите бъдат оспорени, тъй като Тръмп полага основите за това, или в „кошмарния сценарий“ никой от кандидатите не спечели 270 електорални гласа.

Тъй като изборите се очаква да бъдат решени с тясно решение, няма съмнение, че неочаквано свободно място би разтърсило система, която вече е разтърсена от настъпление от фалшиви твърдения и политическа дезинформация.

Холи Иделсън, защитник на политиката в безпартийната група Protect Democracy, казва: „Да, има безпрецедентни сценарии, които могат да възникнат, и да, може да има истински въпроси относно това как да се прилага законът, но в много случаи има закон, който да се прилага“, каза тя. „Трябва да съсредоточим усилията си върху насърчаването на редовния ред, а не върху неоправданата тревога.“

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase