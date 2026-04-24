Защо избираме България? TEDxIlinden търси отговора в историите на вдъхновяващи личности

24 април 2026, 13:40
Д а останеш, да се върнеш, да избереш България - това е темата на второто издание на TEDxIlinden 2026, което ще се проведе на 28 април 2026 г. от 11:00 ч. в аула „Максима", УНСС.

Събитието ще събере на една сцена хора от различни професионални области, обединени от общото – личен избор да останат, да се върнат или да се развиват в България. В свят, който става все по-космополитен, TEDxIlinden поставя важния въпрос „Защо избираме България?".

Сред лекторите в тазгодишното издание са:

* Невяна Владинова – финалист от Олимпийските игри в Рио 2016 и многократен медалист от световни и европейски първенства, днес ангажирана с развитието на художествената гимнастика в България

* Владимир Георгиев – световен шампион по бокс (UBO) и пример за постоянство и международен успех

* Бориса Сарафова – актриса от новото поколение с изяви в театъра, киното и телевизията, която търси връзката между изкуството и обществото

* Цанко Цанков – световен шампион по зимно плуване, известен със своите екстремни постижения и силен дух

Боряна Калейн говори на тема "Смелостта да мислиш различно" на първото издание на TEDxIlinden

Те, заедно с още вдъхновяващи участници, ще споделят лични истории за изборите, предизвикателствата и мотивацията, които ги водят към България.

TEDx е глобална инициатива за разпространение на идеи, които си струва да бъдат споделяни. Събитията се организират независимо по целия свят, следвайки стандартите на TED за качество, достоверност и въздействие.

Темата тази година поставя акцент върху връзката с България не като даденост, а като съзнателен избор. Какво ни задържа тук? Какво ни връща обратно? Какво ни кара да наречем едно място „дом“? Отговорите ще оживеят на сцената на TEDxIlinden.

Събитието е отворено за всички, които търсят вдъхновение, нови гледни точки и смислени истории.

Входът е свободен, но местата са ограничени. Необходима е предварителна регистрация.

TEDxIlinden 2026 Избери България Вдъхновение Лични истории Български шампиони УНСС
