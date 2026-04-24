Свят

Войната в Близкия изток вдигна цените на презервативите и гумените ръкавици по света

Karex, която доставя презервативи, заяви, че е била принудена да повиши цените с до 30%, а глобалният доставчик Top Glove съобщи, че основният материал за синтетичните гумени ръкавици е поскъпнал двойно

24 април 2026, 13:45
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Ц ените на каучуковите изделия рязко се повишиха заради нарушенията във веригите за доставки, предизвикани от войната в Близкия изток, съобщиха най-големият производител на презервативи в света и водещ производител на ръкавици, и двата базирани в Малайзия.

Karex, която доставя презервативи, заяви, че е била принудена да повиши цените с до 30%, а глобалният доставчик Top Glove съобщи, че основният материал за синтетичните гумени ръкавици е поскъпнал двойно.

Въпреки това търсенето на суровината в Китай и САЩ не намалява

Голяма част от каучуковата индустрия в Малайзия разчита на петрол за производството си, но доставките са оскъдни, откакто Иран на практика затвори Ормузкия проток, през който в мирно време преминава около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

Затварянето, започнало след ударите на САЩ и Израел на 28 февруари, се отрази и върху цените на суровините, както и върху глобалното корабоплаване.

„Продължаваме да се сблъскваме с по-дълги срокове за доставка от доставчиците, по-голяма ценова нестабилност и по-високи транспортни разходи“, заяви главният изпълнителен директор на Karex Го Миа Киaт.

Войната в Близкия изток разтърси доставките на петрол и газ

„Междувременно поддържаме и по-големи запаси от основни суровини, критични за дейността ни, което налага увеличение на разходите с до 30%“, каза Го пред АФП.

Една от ключовите засегнати суровини е силиконовото масло, което Karex определя като продукт, използван във всеки презерватив.

Компанията произвежда над пет милиарда презерватива годишно и играе важна роля в предотвратяването на нежелана бременност и полово предавани болести по света. Тя доставя презервативи на организации като британската Национална здравна служба и Световната здравна организация.

Го посочи, че са се повишили и цените на други продукти на Karex - от лични лубриканти и калъфи за сонди до катетри и алуминиеви опаковки.

Войната в Ирак и смутовете в Нигерия нарушиха доставките

По думите му поскъпването се усеща навсякъде, включително при нитрилния латекс за презервативи и естествения каучук.

Top Glove, един от водещите световни производители на гумени ръкавици, съобщи, че е особено тежко засегнат от рязкото поскъпване на нитрил-бутадиеновия каучук, който е поскъпнал с над 100% заради ограничените доставки.

Компанията добави, че при ръкавиците от естествен каучук разходите за суровини са се увеличили с около 30%, тъй като естественият каучук е борсова суровина и цената му се влияе от поскъпването на суровия петрол.

Скъпите материали вдигат драстично цените на колите

Top Glove доставя 95 милиарда ръкавици годишно на над 2000 клиенти по света.

И двата производителя заявиха, че доставките на основните им продукти засега остават стабилни.

„По-дългите срокове за морски превоз обаче водят до по-ниски наличности при нашите клиенти, а някои производители на презервативи вече срещат затруднения в производството“, каза Го.

Източник: БГНЕС    
Поскъпване на каучука Нарушения във веригите за доставки Война в Близкия изток Презервативи Гумени ръкавици Карекс Топ Глов Ормузки проток Суров петрол Малайзия
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

