Колумбийският сенатор Мигел Урибе се бори за живота си

К олумбийският сенатор Мигел Урибе, потенциален кандидат за президент, се бори за живота си в болница, след като беше прострелян по време на предизборно събитие в Богота в събота, според съпругата му и представители на правителството и партията, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Той успешно е претърпял първата си операция, след като беше откаран в болница в критично състояние, съобщи АФП, позовавайки се на информация от кмета на Богота. Мигел Урибе

„преодоля първата хирургическа интервенция“ и навлезе в „критичните часове“ на възстановяването,

каза Карлос Фернандо.

Главната прокуратура на Колумбия заяви в изявление, че „непълнолетен под 15 години е арестуван, носещ огнестрелно оръжие тип пистолет Glock (9 мм)“, а президентът Густаво Петро е разпоредил разследване на поръчителя на нападението.

Кървав атентат: Простреляха кандидат за президент в Колумбия

39-годишният сенатор, член на опозиционната консервативна партия „Демократичен център“, е бил прострелян по време на президентско предизборно събитие през 2026 г. в обществен парк в квартал Фонтибон в столицата в събота, според изявление на партията, осъждащо нападението.

Партията заяви в изявление, че

„въоръжени лица са го застреляли отзад“

и определи нападението като сериозно, но не разкри повече подробности за състоянието на Урибе. Видеоклипове в социалните медии показват мъж, идентифициран като Урибе, за когото се полагат грижи след стрелбата. Изглежда, че главата му кърви.

Съпругата на Мигел Урибе, Мария Клаудия Таразона, написа в профила на съпруга си в X, че той „се бори за живота си“.

Хората се събраха пред болницата на фондация „Санта Фе“, където се полагат грижи за сенатора, някои организираха бдения със свещи и се молеха, докато други носеха колумбийски знамена.

Министърът на отбраната на Колумбия Педро Санчес заяви, че е арестуван заподозрян в стрелбата и че властите разследват дали са замесени и други лица. Санчес каза, че е посетил болницата, където се лекуваше Урибе.

Разследване

Правителството предлага около 730 000 долара като награда за информация по случая. Президентството на Колумбия издаде изявление, в което се казва, че правителството „силно и категорично“ отхвърля насилственото нападение и призовава за щателно разследване на събитията.

Левият президент Густаво Петро изрази съчувствие към семейството на сенатора в съобщение в X, казвайки: „Не знам как да облекча болката ви. Това е болката на майчината загуба и на родината“. По-късно Петро заяви в реч в събота вечер, че арестуваното лице е непълнолетно и че разследването ще се съсредоточи върху установяването на поръчителя на нападението.

