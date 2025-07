Книга разкрива ужаса в детството на Путин - „спял върху купчина парцали и мръсни дрехи“

К ое е общото между Хитлер, Сталин, Путин и наркобоса Ел Чапо? Нов документален разказ тръгва по следите на най-мрачните фигури в човешката история - от древността до днес - и разкрива как обикновени хора се превръщат в символи на жестокост, власт и зло.

Още една книга на Бил О’Райли излиза. Толкова голяма, сериозна, фундаментална изненада - дори за читатели от най-дълбоките катрани на човечеството. Заглавие: „Confronting Evil: Assessing the Worst of the Worst“ („Изправени пред злото: Оценка на най-злите сред злите“), пише New York Post .

Пробно копие от издателство St. Martin’s твърди, че злото започва в Битие, когато Каин убива Авел. След това О’Райли „забива ножа“ в Чингис хан, Калигула, Хенри VIII, Сталин, Хитлер и Мао. Също така в Аятолаха, Путин и наркокартелите. Добро срещу зло.

О’Райли разкрива, че младият Владимир Путин е проявявал насилие още като дете, ловейки плъхове. Наслаждавал се на убийствата при унищожаването на домашни вредители. Баща му, склонен към ярост, го биел за „липса на дисциплина“. Детето „понасяло ударите в мълчание“.

На стр. 210 пише: „Спял върху купчина парцали, мръсни дрехи, ръчно изработени одеяла.“ До 15-годишна възраст неговата банда от тийнейджъри бродела по улиците, пълни с „боклуци, бутилки от водка, фасове от цигари“. Шестгодишни деца използвали оръжия. Те удряли натрапниците по очите и носа. Кръв навсякъде. Камъни разбивали лица, кръв се разпръсквала по паважа. Путин, смеейки се, „празнувал победата с бира“.

О’Райли: „Може би днес най-богатият човек на света, роден в гетата на Ленинград, сега струва поне 250 милиарда долара.“

Как се издига едно гнусно управление

„Най-злите сред злите“: стр. 133. Адолф Хитлер. Обикновен на външен вид, висок 175 см, 77 килограма, сиво-сини очи. Никога не се усмихва.

През 1920 г. се създава нацистката партия. Хитлер прави опит за преврат през 1923 г. Десет години по-късно е избран за канцлер. Започват концентрационните лагери. „Садистичният убиец е известен с жестокостта си към евреи и хомосексуалисти.“

Нямал приятелка, нямал другари. Ходели слухове за „инцестуозна връзка“ с неговата тийнейджърска племенница Ангела Раубал, която се застреля на 23-годишна възраст на 18 септември 1931 г.

Полунощ. 30 юни 1934 г. Бад Виззее, Германия. На всеки уличен стълб виси 3-метрово червено знаме със свастика. Сто тежко въоръжени мъже. Шапките им носят емблема с череп. СС — личната армия на Адолф Хитлер. Ескадрони на смъртта. „Нощта на дългите ножове.“ Началото на края. Икономиката на Германия е в свободно падане. Вече вижда себе си в политиката — командва 2 милиона членове. Всеки един се заклева с клетва, подписана с кръв, във вярност на Адолф Хитлер.

Глобалната напаст

Още зло е описано в глава 12 от книгата на О’Райли: Наркокартелите. 2 февруари 2012 г. Хоакин „Ел Чапо“ Гусман — бившият лидер на наркокартела Синалоа — моли църквата за благословия. Слага черна перука върху 2-метровата статуя на Дева Мария в църквата, след което върви половин блок до имението си, където маскирани работници товарят наркотици с мотокари — хероин, кокаин, марихуана, кристален метамфетамин и др. — и ги скриват в тайни отделения на коли, джипове и камиони с крайна дестинация: САЩ.

Имотът му включва 10 спални. Камина, басейн, градини, фонтани, океански изглед. На стр. 225 пише: „Ел Чапо отпива от мексикански коктейл 75 — текила с шампанско — във вилата си на плажа в Мазатлан. Модерно имение. Пуши пура. Наблюдава 25 момичета между 11 и 15 години. Избира едно — 12-годишно — за свое удоволствие.“

След години бягство от мексиканската федерална полиция и ФБР, той е заловен и изправен пред съда в Бруклин. В момента е затворен в Колорадо. Средната доза фентанил на улицата днес струва 10 долара.

О’Райли: „Знам, че в света има активно зло. Виждал съм го отблизо и лично.

Говорил съм с джихадистки убийци в Гуантанамо, със сериен убиец като Тед Бънди, гледал съм как аржентински войници стрелят по цивилни в Буенос Айрес, слушал съм екзорцист от Ватикана.“

И още нещо...

В Сибир съществува увеселителен парк. Нарича се „Дисидентленд“. Когато те качат на атракцион, не те връщат обратно. Един професор от Московския университет обяснява, че скоро ще можем да пътуваме до Марс, Плутон, Венера. Един студент попитал: „Да, ама кога ще можем да пътуваме до Америка?“