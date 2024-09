Еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон подава оставка

Е врокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон съобщи, че подава оставка от Европейската комисия. В писмо, публикувано в социалната мрежа X, той уточнява, че решението му влиза в сила незабавно.

Бретон се очакваше да продължи работата си в ЕК за още един мандат. В писмото си до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен той отбелязва, че преди дни тя е поискала Париж да смени името на номинирания за нов мандат комисар "по лични причини", които не е обсъдила с Бретон.

По неговите думи се очаква Франция скоро да предложи нов кандидат, а самият той не вижда възможност да продължи работата си в Комисията.

I would like to express my deepest gratitude to my colleagues in the College, Commission services, MEPs, Member States, and my team.



Together, we have worked tirelessly to advance an ambitious EU agenda.



It has been an honour & privilege to serve the common European interest🇪🇺 pic.twitter.com/wQ4eeHUnYu