Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Кличко не изключи изрично възможността за отстъпване на територии

10 август 2025, 20:00
Източник: AP/БТА

К метът на Киев Виталий Кличко подкрепи постигнато чрез преговори решение на войната в Украйна на фона на предстоящата в петък среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде ДПА.

„Трябва да намерим дипломатическо решение“, заяви Кличко.

Украйна съобщи за голяма победа в Сумска област

„Всички в нашата страна са уморени от войната. За жалост платихме огромна цена за тази война: животът на патриотите, на нашите войници, на нашите граждани. Стотици градове бяха разрушени. Голяма част от Украйна е окупирана от Русия“, посочи киевският кмет.

По отношение на териториалните претенции на Русия Кличко заяви, че все още „е твърде рано“ за подобни разговори, но същевременно не изключи изрично възможността за отстъпване на територии.

Кличко каза, че за това трябва да отговаря президентът Володимир Зеленски и отбеляза, че сега той трябва да вземе някои „трудни решения“.

„Някои хора никога няма да пожелаят да предадат част от страната на Русия“, подчерта той.

Тръмп и Путин планират да се срещнат в Аляска в петък, за да преговарят за евентуално мирно уреждане на войната, която започна с пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г.

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

В Киев и Брюксел има опасения, че двамата лидери биха могли да се споразумеят Украйна да отстъпи територия за постоянно на съседната си страна.

Зеленски, който не е поканен на срещата, категорично отхвърля всякакви териториални отстъпки и категорично настоява да бъде включен във разговорите за бъдещето на Украйна.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
