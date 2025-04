Китай въвежда курсове за изкуствен интелект за началните и средните училища

И зкуственият интелект доминира света все повече и поражда редица притеснения. Експерти предупреждават за твърде големите неясноти относно влиянието му върху децата и скритите опасности. Но според някои държави, като Китай, той е бъдещето и най-малките сред нас трябва от рано да бъдат обучени как да го използват безопасно и разумно.

Училищата в Пекин ще въведат курсове по изкуствен интелект (АI) и методи на преподаване в учебната програма на началните и средните училища от септември, с цел да подготвят млади таланти и да стимулират развитието на напредващия сектор.

В изявление, публикувано на официалния уебсайт на китайските образователни власти на 7 март, те обявиха, че училищата ще „изследват и изграждат“ курсове по AI, като същевременно ще включват изкуствения интелект в „следучилищни услуги, клубни дейности, изследвания“ и други образователни системи през следващия есенен семестър.

Те също така планират да си сътрудничат с „водещи предприятия, университети, нови изследователски институции и индустриални асоциации“ за разработване на съвместни курсове по AI.

AI инструменти ще се използват за „изследване на нови сценарии за бъдещите класни стаи“, което ще доведе до интеграция на AI в методите на преподаване — използване на изследвания за обучение на AI и асистенти за преподаване с цел персонализирано обучение.

7/ First Graders AI Mandate



In case you haven't heard... By Sep 1st, 2025, every student in China is mandated to learn AI from primary school.



Mandated. From 6 years old. pic.twitter.com/g11jCHuAwD