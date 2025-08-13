Свят

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

13 август 2025, 09:24
Южнокитайско море
Източник: Istock

К итайските въоръжени сили съобщиха в сряда, 13 август, че са засекли и „прогонили“ американски разрушител, който е плавал в близост до оспорваната плитчина Скарбъроу – ключов и натоварен маршрут в Южнокитайско море. От своя страна, Военноморските сили на САЩ заявиха, че действията им са напълно в съответствие с международното право, съобщи Reuters

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години. Тя се случва само ден след като Филипините обвиниха китайски кораби в „опасни маневри и незаконна намеса“ по време на мисия за снабдяване около атола.

Южнокитайско море представлява стратегически важен воден път, по който ежегодно преминава световна търговия на стойност трилиони долари. Районът е известен и с богатите си залежи на природен газ и нефт. Китай претендира за суверенитет над почти цялата територия, което води до териториални спорове с няколко държави от региона, включително Филипините, Виетнам, Малайзия, Бруней и Тайван. Тези претенции често се изразяват чрез изграждането на изкуствени острови и милитаризация на някои рифове и плитчини.Плитчината Скарбъроу е един от основните спорни райони в Южнокитайско море, особено между Китай и Филипините. Тя е от ключово значение поради своето местоположение и риболовни ресурси.

В отговор на разширяващите се китайски претенции и действия, Съединените щати, които не заемат позиция по териториалните спорове, но настояват за свобода на корабоплаването и въздухоплаването, редовно провеждат операции за "свобода на корабоплаването" (FONOPs) в международни води.

Източник: Reuters    
Южнокитайско море Плитчина Скарбъроу САЩ Китай Военноморски сили Военен инцидент Навигационна свобода Териториални спорове Филипини Американски разрушител
Последвайте ни

По темата

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Има ли опасност от вируса чикунгуня у нас и тревожен ли е ръстът на случаите на COVID-19

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Русия граби украинска територия преди срещата Тръмп-Путин

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Тежка катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг взе жертва

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 интересни факта за зъбите на вашето куче

5 интересни факта за зъбите на вашето куче

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 4 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 4 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 4 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж казва на жена си: – Скъпа, тази вечер ще съм като Джеймс Бонд! – Уха, ще ме заведеш на вечеря, ще караш спортна кола…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 24 минути

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Националната гвардия във Вашингтон

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Свят Преди 26 минути

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

Пожар Калимок Бръшлен

Пожар обхвана защитена местност край Тутракан: Застрашени са хиляди видове

България Преди 39 минути

Гъст дим и силна миризма се виждат от километри, а от пожарната в Тутракан съобщиха, че огнищата са няколко

.

Франция, Германия и Великобритания са готови да възобновят санкциите срещу Иран

Свят Преди 47 минути

Външните министри на трите държави са написали писмо до ООН, че страните им възнамеряват да наложат на Техеран санкции "със задна дата"

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Свят Преди 52 минути

Много от тях се завръщат неузнаваеми

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 53 минути

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 53 минути

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

<p>Великобритания включи България в черен списък за депортации</p>

Великобритания включи България в черен списък за депортации

България Преди 1 час

Страните са предимно от Африка и Азия – Кения, Уганда, Замбия. България и Латвия са единствените две европейски страни, които намират място в този списък

<p>Украински журналист: Явно някъде и българските служби са продънени</p>

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

България Преди 1 час

„Болно ми е, че България може да е замесена”, коментира Тетяна Станева

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 2 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Това не е първото ПТП, което прави младежът

<p>Зеленски категоричен: Това няма как да се случи</p>

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 3 часа

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

<p>МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас</p>

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

България Преди 3 часа

Системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност

<p>Разкриха кое е най-лошото време за пиене на алкохол</p>

Най-лошото време за пиене на алкохол - може да съсипе съня ви

Любопитно Преди 3 часа

Алкохолът може значително да влоши качеството на съня, което води до безсъние и нарушаване на циклите на почивка

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Бившият прессекретар на кралица Елизабет II към принц Хари: „Спрете да бъдете жертва“

Edna.bg

Царска покана към Лили Иванова (СНИМКИ)

Edna.bg

Висшата лига потъва в мълчание в почит към Диого Жота

Gong.bg

Специалния със силни думи за Гьозтепе на Мъри Стоилов

Gong.bg

Министрите аплодираха деца, участвали в гасенето на огъня в Сунгурларе

Nova.bg

Катастрофа на пътя Бургас - "Слънчев бряг" взе жертва

Nova.bg