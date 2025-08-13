Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

К итайските въоръжени сили съобщиха в сряда, 13 август, че са засекли и „прогонили“ американски разрушител, който е плавал в близост до оспорваната плитчина Скарбъроу – ключов и натоварен маршрут в Южнокитайско море. От своя страна, Военноморските сили на САЩ заявиха, че действията им са напълно в съответствие с международното право, съобщи Reuters.

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години. Тя се случва само ден след като Филипините обвиниха китайски кораби в „опасни маневри и незаконна намеса“ по време на мисия за снабдяване около атола.

Южнокитайско море представлява стратегически важен воден път, по който ежегодно преминава световна търговия на стойност трилиони долари. Районът е известен и с богатите си залежи на природен газ и нефт. Китай претендира за суверенитет над почти цялата територия, което води до териториални спорове с няколко държави от региона, включително Филипините, Виетнам, Малайзия, Бруней и Тайван. Тези претенции често се изразяват чрез изграждането на изкуствени острови и милитаризация на някои рифове и плитчини.Плитчината Скарбъроу е един от основните спорни райони в Южнокитайско море, особено между Китай и Филипините. Тя е от ключово значение поради своето местоположение и риболовни ресурси.

В отговор на разширяващите се китайски претенции и действия, Съединените щати, които не заемат позиция по териториалните спорове, но настояват за свобода на корабоплаването и въздухоплаването, редовно провеждат операции за "свобода на корабоплаването" (FONOPs) в международни води.