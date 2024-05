Парализиран мъж с мозъчен имплант проговори на два различни езика

П арализиран мъж, общуващ само с хъркащи и стенещи звуци, проговори на 2 езика. Ето как е станало възможно това:

Мозъчен имплант е използван за възстановяване на говора на парализиран мъж на родния му испански и английски език. Въпреки че той е научил английски много по-късно в живота си, мозъчно-компютърният интерфейс (BCI) е успял да разбере на кой език се опитва да говори, без да се налага да го програмира предварително - и е възможно това да работи още по-добре при хора, които са били двуезични през по-голямата част от живота си.

36-годишният участник в това проучване е станал квадриплегичен (термин в медицината, с който се означава парализа на четирите крайника най-често поради увреждане на гръбначния мозък- бел.ред.) след инсулт, засегнал част от мозъчния ствол.

Невероятно е, че на 30-годишна възраст - след инсулта - той е постигнал свободно владеене на английския език, който е неговият втори език. Това се случва въпреки диагнозата на логопеда за анартрия (загуба на способността за членоразделна (артикулирана) реч поради парализа или пареза на мускулите-бел.ред.). Когнитивните му функции не са засегнати, но той е запазил само малък контрол над гласовия си тракт, достатъчен, за да издава хъркащи и стенещи звуци, но не и думи.

