"Като във филм на ужасите" - разказ на похитен от пирати моряк

Т рима турски моряци, които бяха на борда на товарен кораб, отвлечен от пирати край западните брегове на Африка, се завърнаха днес в родината си и разказаха за ужаса, който са преживели по време на въоръженото нападение, съобщи ДПА.

Товарният кораб "Моцарт" плавал под флага на Либерия от Лагос, Нигерия, към Кейптаун в Южна Африка, когато бил нападнат от пирати на 23 януари, на около 100 морски мили (185 км) северозападно от островната държава Сао Томе и Принсипи. 15 моряци са отвлечени, а моряк от Азербайджан е убит при нападението. Пиратите оставили на борда четвъртия капитан на кораба Фуркан Ярен, главния инженер Илхан Суха Татлъгюл и механика Бахадир Йешилалан. Ден по-късно тримата, които били леко ранени, вкарали кораба на док в Габон.

При нападението корабът дал пълен напред в опит да избяга на пиратите, разказа Татлъгюл пред журналисти на летището в Истанбул. "Те ни настигнаха с моторници 15 минути по-късно и започнаха да се качват на палубата със стълби. Ние се заключихме в убежището и чакахме помощ", продължи капитан Ярен, описвайки шока на 19-членния екипаж от събитията.

"Беше като във филм на ужасите...те продължаваха да стрелят по вратата и да блъскат около 5-6 часа", каза инженер Татлъгюл. След това нападателите срязали вратата с шлайфмашина и започнали да стрелят напосоки през дупката, допълни той. Тогава е загинал азербайджанският член на екипажа.

В последвалия хаос Татлъгюл успял да се скрие в тясно пространство, покрит с въжета, и нападателите не успели да го намерят. "Те продължиха да ме търсят известно време, след което отведоха нашите приятели", разказа той.

Three Turkish sailors back home after surviving a pirate attack on the Mozart container ship in the Gulf of Guinea pic.twitter.com/EfF0z3APhD