„Кардашиян от Чешир“ призна измама за десетки хиляди лири с луксозни чанти

М ъж, известен като „Кардашиян от Чешир“, който се преструваше, че води бляскав и луксозен начин на живот, успя да измами хората с хиляди лири, представяйки се за успешен инвеститор в дизайнерски чанти. Джак Уоткин се призна за виновен в измама, разкривайки мащаба на престъплението си, предаде SkyNews.

26-годишният Уоткин, който някога се появи в документалния филм на Channel 4 "Rich Kids of Instagram" през 2016 г., се самопровъзгласи за "Кардашиян на Чешир", съобщи полицията. Той успя да убеди хората да инвестират значителни суми с обещания за печалби от търговия с луксозни чанти, но в крайна сметка ги остави без нищо.

Според изслушването в Кралския съд в Честър, Уоткин бе обвинен в изграждане на доверие чрез "външна фасада на бляскав и луксозен начин на живот". Във вторник, 24 юни, втория ден от процеса, той се призна за виновен по шест обвинения в измама.

Прокурорът Матю Керуиш-Джоунс обясни на журито, че Уоткин „поражда доверие и кара редица хора да му заемат големи суми пари срещу обещанието или за финансова възвръщаемост, или за луксозни предмети“. Нито едно от тези неща не се реализира, като Уоткин харчеше парите, за да поддържа илюзията за охолен живот.

Сред жертвите на престъплението са приятелката му Хана Джейкс, измамена с £98,500, и Кристин Колбърт, собственик на Dress Cheshire, която е загубила £43,800. Дори бащата на Уоткин, Джейсън Уоткин, е бил измамен с £24,500.

