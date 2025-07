Как Тръмп използва „Теорията на лудия“, за да се опита да промени света

Н а въпрос, отправен миналия месец, дали Съединените щати ще се присъединят към Израел в нападение срещу Иран, президентът Доналд Тръмп отговаря: „Може да го направя. Може и да не го направя. Никой не знае какво ще направя.“

Той създава впечатление, че е съгласен на двуседмична пауза, за да се даде шанс на Иран да поднови преговорите. И след това все пак бомбардира.

Очертава се закономерност: най-предвидимото при Тръмп е неговата непредсказуемост. Той променя мнението си. Противоречи си. Непоследователен е, пише Алън Литъл от ВВС.

How Trump is using the 'Madman Theory' to try to change the world (and it's working) https://t.co/OMWUniejBD