Въпреки смъртните случаи инфлуенсъри продължават да ходят на най-опасния остров

В огромното пространство на Бенгалския залив се намира остров Северен Сентинел – отдалечено парче земя, яростно охранявано не само от индийския флот, но и от местните му жители, сентинелците. Това племе, което няма контакт с външния свят и чието население се оценява на между 50 и 200 души, последователно е избягвало външни контакти и често отговаря със смъртоносна сила на опити за прониквания.

За да защити тяхната изолация и да ги предпази от заразяване с потенциални болести от външни лица, срещу които нямат имунитет,

индийското правителство наложи строги забрани за приближаване до острова.

Делхи обяви острова и заобикалящите го води за ексклузивна зона, наложена от патрули на ВМС, в която неразрешеното влизане е незаконно и контактът с племето е строго забранен.

Нарушаването на тези ограничения може да има смъртоносни последици, тъй като на сентинелците е законно разрешено да защитават територията си – дори до степен да убиват нарушителите. През годините редица външни лица – от нещастни рибари до решителен християнски мисионер – са успели да получат достъп до острова, често срещайки ужасяваща смърт, когато стигат там, пише Daily Mail.

Миналия понеделник американски турист беше арестуван за предполагаемо пътуване до ограничен резерват на остров Северен Сентинел и оставяне след себе си на кутия кока-кола като „предложение“, което най-изолираното племе в света да опита.

Експерти, определящи опита за посещение на Михайло Викторович Поляков като „дълбоко обезпокоителен“, предупредиха, че той не само е изложил себе си на опасност, но и е изложил цялото племе на острова на риск да бъде унищожено, ако се заразят с често срещано заболяване, като морбили или грип.

24-годишният младеж беше заловен от полицията, когато се върна на сушата

– но този изход може да е бил много по-благоприятен от смъртоносните последствия, пред които би могъл да се изправи, ако беше попаднал в ръцете на опасното племе.

🚨🇮🇳U.S. TOURIST ARRESTED AFTER ILLEGAL TRIP TO SENTINELESE ISLAND WITH CAN OF COKE



An American tourist has been arrested in India after sneaking onto North Sentinel Island—a restricted tribal reserve—and leaving a can of Coca-Cola and a coconut as “offerings” to the… pic.twitter.com/atB3Fgh7jY